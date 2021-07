24 $ Amazon find cache tous vos cordons d’alimentation laids et s’installe en 5 secondes sans outils

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je vois beaucoup de gadgets et de gadgets différents chaque jour. Après tout, une grande partie de mon travail consiste à être constamment à la recherche de nouveautés intéressantes. Parfois, lorsque je cherche de nouveaux produits sympas, je tombe sur quelque chose qui me fait secouer la tête. Je ne veux pas dire cela d’une mauvaise manière, cependant, comme lorsque vous trouvez quelque chose de stupide. Je parle de quelque chose qui offre une solution si simple, je ne peux pas croire que je n’y ai jamais pensé moi-même. Ou peut-être est-ce une solution si brillante que j’aurais aimé y avoir pensé moi-même.

Si vous cherchez un exemple de produit qui vous convient parfaitement, ne cherchez pas plus loin que le Couvercle de prise électrique ultra-mince Sleek Socket. Ce petit gadget intelligent et abordable permet de cacher incroyablement facilement tous vos cordons d’alimentation. De cette façon, vous n’aurez plus jamais besoin de regarder ce fouillis ennuyeux. Il suffit de quelques secondes pour le brancher et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans.

Tant de gens là-bas sont malades et fatigués du désordre emmêlé autour de leurs prises électriques. Le problème, bien sûr, est que les gens ne savent généralement pas quoi faire à ce sujet.

Même si vous utilisez des parasurtenseurs, ils ont toujours des cordons encombrants et laids que vous devez brancher au mur. C’est bien si la prise de courant en question est derrière un canapé ou cachée de la vue d’une autre manière. Mais les câbles et les cordons sombres sont si laids quand ils sont à l’air libre. le Couvercle de prise électrique ultra-mince Sleek Socket est vraiment l’une des meilleures trouvailles d’Amazon que vous rencontrerez. C’est si, si simple… et pourtant si merveilleusement brillant.

Socket Solutions est la société derrière le Sleek Socket. C’est un appareil délicieusement simple qui se branche sur n’importe quelle prise électrique standard à trois broches, recouvrant le tout d’une plaque blanche solide. Ensuite, un seul câble blanc descend discrètement du cache de la prise. Vous pouvez même le clouer au sol ou dans une crevasse sur un comptoir de cuisine. Au bout du câble, vous trouverez une multiprise avec trois prises ou un parasurtenseur, selon le modèle que vous obtenez. Et la meilleure partie est que la fin peut être cachée derrière un canapé, une table, un appareil de cuisine ou tout autre élément. De cette façon, vous ne le voyez pas du tout – la seule chose qui sera visible est un seul câble subtil qui descend de la base de votre prise électrique.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le Couvercle de prise électrique ultra-mince Sleek Socket sera l’une de vos trouvailles Amazon préférées cette semaine, et les prix commencent à seulement 23,95 $ pour le modèle avec un câble de 3 pieds, 1 $ de plus pour le version 8 pieds, ou 33,95 $ pour le Version de 6 pieds avec un parasurtenseur intégré.

Voici les principaux points à retenir :

Les prises élégantes vous aident à éliminer tout l’encombrement autour de vos prises de courant avec une solution à la fois simple et brillante Cachez facilement tous les cordons d’alimentation laids de votre maison Un couvercle ultra-mince breveté se branche sur votre prise électrique ordinaire et épouse le mur pour ne pas les fiches dépassent du tout Ensuite, un seul fil descend directement du bas de la prise élégante et peut facilement être passé discrètement le long de votre sol ou de votre comptoir. Au bout du fil, vous trouverez soit une configuration à trois fiches, soit un limiteur de surtension complet à la fin, selon le modèle que vous choisissez S’installe en quelques secondes sans aucun outil – il suffit de le brancher et le tour est joué. Sleek Socket est jusqu’à 90 % plus mince que les prises traditionnelles, avec une conception qui épouse le mur s’intègre facilement à votre décoration intérieure en quelques secondes

