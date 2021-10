24 ans après sa sortie, GoldenEye N64 n’est plus interdit en Allemagne

Capture d’écran : Nintendo

GoldenEye 007 pour la N64 est sorti en 1997 dans la plupart des pays du monde. Cependant, en Allemagne, il a été interdit et désigné comme « média nocif pour les jeunes ». Mais maintenant, quelqu’un est intervenu pour aider à débloquer le jeu de tir classique.

Comme l’a repéré VGC, le jeu N64 bien-aimé de Rare, GoldenEye 007, n’est plus interdit de vente, de publicité ou de commercialisation auprès de mineurs en Allemagne. Cela fait suite à 24 ans de sa présence sur la liste des médias interdits dans le pays européen.

Ce qui est intéressant à propos de cette récente levée de l’interdiction de GoldenEye en Allemagne, c’est que cela allait se produire automatiquement l’année prochaine, car les médias de cet indice sont supprimés après 25 ans selon Eurogamer Allemagne. Cependant, quelqu’un ou une entité est intervenu tôt pour que le jeu ne soit plus interdit. Nous ne savons pas qui ou quelle entreprise a décidé qu’il était temps de libérer GoldenEye de cette ancienne liste de médias interdits, mais il y a beaucoup de spéculations en ligne selon lesquelles cela pourrait être un signe que le jeu sortira bientôt sur Nintendo Switch, peut-être via le plan d’expansion N64 NSO.

La raison pour laquelle le jeu a été retiré de l’index interdit en Allemagne est probablement due au fait que Nintendo et ses partenaires souhaitent vendre le jeu numériquement sur Switch. Mais, comme le siège européen de Nintendo est situé en Allemagne, cela signifie que sa boutique numérique dans cette partie du monde doit respecter les lois allemandes. Ainsi, tout jeu interdit en Allemagne – et pendant longtemps, beaucoup de jeux ont été interdits là-bas – ne peut pas être vendu numériquement sur l’eShop européen.

Tout cela signifie que si la spéculation est vraie et que GoldenEye arrive effectivement sur le Switch via le plan d’extension NSO ou via une réédition plus directe, il doit être supprimé de la liste d’interdiction pour permettre une sortie plus large à travers l’Europe.

En fait, un peu plus tôt ce mois-ci, un port Dying Light Switch a rencontré un problème avec le siège social de l’eShop européen en Allemagne et le jeu étant sur la liste des médias interdits depuis sa sortie en 2015. Alors que le nouveau port publié sur Switch numériquement en Amérique du Nord et en Asie très bien, il a été retardé de manière inattendue en Europe, Techland expliquant dans un communiqué qu’en raison de la nature du contenu, la version numérique du jeu est actuellement interdite en Allemagne, où la boutique en ligne européenne est officiellement enregistrée.

Il semble très plausible que Nintendo ou une autre société impliquée dans les droits compliqués entourant GoldenEye aient voulu éviter tout problème pouvant découler du fait que le jeu figure toujours sur l’index interdit en Allemagne et ont décidé de demander sa suppression un peu plus tôt.

Pourtant, jusqu’à ce que Nintendo en parle, ce n’est qu’une bonne théorie, mais non officielle.