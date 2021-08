24 août 2021

Bitcoin a dépassé les 50 000 $ pour la première fois depuis mai de cette année, alors que PayPal annonce l’achat et la vente de crypto-monnaies au Royaume-Uni.

PayPal a suivi son lancement d’achat et de vente de crypto-monnaies au Royaume-Uni pendant un certain temps, mais a annoncé aujourd’hui son intention de permettre aux utilisateurs britanniques d’acheter et de vendre des jetons de crypto-monnaie à partir de cette semaine. Les utilisateurs pourront disposer d’un panier de quatre actifs cryptographiques : bitcoin, ethereum, litecoin et bitcoin cash, mais il n’est pas encore clair si la société autorisera les utilisateurs à effectuer des paiements dans ces cryptos.

Le prix du BTC a connu une remontée rapide depuis fin juillet dans ce qui a été un tour de montagnes russes pour le cryptoasset en 2021.

BTC a commencé à négocier dans le milieu de gamme de 46 000 $ la semaine dernière avant de se négocier à 44 000 $ jeudi. Depuis lors, il a enregistré un autre pic à la fin de la semaine, passant d’un creux de 44 177 $ à environ 50 147 $ au moment de la rédaction.

Ethereum a connu une semaine tout aussi tumultueuse, passant d’un peu moins de 3 300 $ à moins de 3 000 $ en milieu de semaine. Cependant, il a depuis rebondi et se négocie désormais autour de 3 325 $, son plus haut niveau depuis fin mai de cette année.

Facebook prêt à lancer un portefeuille crypto

Le développement très avancé de la cryptographie de Facebook semble devoir commencer avec le lancement de son portefeuille numérique « Novi ».

La plate-forme de médias sociaux a vanté son passage à la crypto depuis un certain temps déjà, mais le projet a connu diverses permutations et noms.

Son stablecoin, maintenant appelé « Diem », est toujours en cours d’élaboration. Mais le chef des services financiers de la société, David Marcus, a déclaré que la société était prête à lancer le portefeuille numérique d’accompagnement, surnommé “Novi”.

Facebook a initialement lancé son projet de cryptographie sous le nom de « Libra ». Dès le début, il a été présenté comme un projet stable qui permettrait aux gens d’envoyer de l’argent dans le monde entier sans avoir besoin de la surveillance d’un tiers.

Cependant, le projet a été en proie à des revers, avec des problèmes de confidentialité, de réglementation et de conception. Initialement, il était établi que le jeton serait adossé à un portefeuille de devises fiduciaires, mais il a depuis été inversé pour n’inclure que le dollar américain.

Wells Fargo lance un fonds privé de bitcoins

Le géant bancaire américain Wells Fargo a enregistré son propre fonds bitcoin auprès des régulateurs.

Selon CoinDesk, le nouveau fonds de la société est un tracker de bitcoin passif, uniquement disponible pour les clients fortunés. La divulgation intervient à la suite de l’annonce que JPMorgan a également déposé un fonds bitcoin auprès de la SEC jeudi.

Les principaux acteurs institutionnels prennent désormais des mesures claires vers les crypto-monnaies. JPMorgan et Wells Fargo rejoignent Goldman Sachs et BNY Mellon pour étendre leurs envois de fonds cryptographiques pour leurs clients.

Les mouvements reflètent une demande croissante de crypto-monnaies d’un type démographique différent de celui des échanges en ligne plus technophiles. Les banques aux États-Unis n’ont reçu l’autorisation de détenir des actifs cryptographiques qu’en juillet 2020. L’expansion des opérations cryptographiques entre les grandes institutions semble depuis lors avoir commencé à s’accélérer.

Le jeton AUDIO augmente après l’adhésion à TikTok

Protocole de diffusion de musique décentralisé Audius a vu la valeur de son jeton de gouvernance augmenter après l’annonce d’un lien vers la plate-forme de médias sociaux TikTok.

TikTok a opté pour Audilus pour la technologie derrière sa nouvelle bibliothèque « Sounds », visant à simplifier la sélection musicale de l’application.

Depuis lors, le jeton de gouvernance AUDIO sur la plateforme Audilus a pris de la valeur, s’échangeant autour de 1,60 $ avant l’annonce, mais atteignant plus de 3,50 $. Cependant, le jeton a été plus valorisé cette année, avec un sommet de 4,32 $ en 2021.

Le token AUDIO est marqué par l’utilisateur pour sécuriser la plateforme Audilus. Les détenteurs reçoivent une partie des frais de réseau, des droits de gouvernance et l’accès aux jetons des artistes.

Image parGerd Altmann de Pixabay