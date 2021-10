24 autres pays réduiront leurs émissions de méthane dans l’atmosphère

10/12/2021 à 13:08 CEST

Un pas important vers la réduction des émissions sur la planète. Grâce au pas en avant réalisé par 24 pays, les émissions de méthane dans l’atmosphère (l’un des gaz les plus nocifs pour le climat) subiront une baisse significative par rapport aux niveaux actuels. Cela contribuera également à freiner la hausse de la température mondiale.

Vingt-quatre nouveaux pays ont annoncé leur adhésion à l’Engagement mondial sur le méthane, promu par l’Union européenne et les États-Unis pour réduire les émissions de ce gaz. Parmi les nouvelles incorporations figurent neuf des vingt principaux émetteurs de ce gaz dans le monde, en grande partie responsable du réchauffement climatique de la planète.

Ce sont l’Allemagne, le Canada, la République du Congo, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, les États fédérés de Micronésie, les Philippines, la France, le Guatemala, la Guinée, Israël, le Japon, la Jordanie, le Libéria, Malte, le Maroc, le Nigéria, le Pakistan, la République centrafricaine, La République démocratique du Congo, le Rwanda, la Suède et le Togo, rapporte Efe.

« Avec ces engagements, neuf des vingt premiers émetteurs de méthane au monde participent désormais à l’Engagement, qui représente environ 30% des émissions mondiales de méthane et 60% de l’économie mondiale & rdquor;ont souligné dans une déclaration conjointe l’Union européenne et les États-Unis.

L’annonce de lundi dernier coïncide avec la tenue d’une réunion ministérielle virtuelle coprésidée par le vice-président exécutif de la Commission européenne et chef du Green Deal, Frans Timmermans, qui dirige les négociations internationales de l’UE sur le climat, et l’envoyé spécial du président américain Le responsable du climat John Kerry pour mobiliser davantage de soutien en faveur du Global Methane Pledge.

Dans leurs remarques liminaires à la réunion, Timmermans et Kerry, ainsi que la Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen, ont affirmé la importance critique & rdquor; pour réduire rapidement les émissions de méthane comme « le plus efficace & rdquor; freiner le réchauffement climatique à court terme et maintenir l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius.

200 millions de dollars contre le méthane

En outre, plus de 20 organisations philanthropiques ont annoncé des engagements combinés de plus de 200 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre du Global Methane Pledge.

Cette initiative est née lors du Forum des principales économies sur l’énergie et le climat (MEF), tenu le 17 septembre, où elle a été lancée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au nom de l’Union européenne (UE) , et le président américain Joe Biden, et sept autres pays ont rejoint. Il s’agissait de l’Argentine, du Ghana, de l’Indonésie, de l’Irak, de l’Italie, du Mexique et du Royaume-Uni.

L’objectif de l’UE et des États-Unis est de continuer à « recruter & rdquor ; plus de pays pour l’Engagement mondial sur le méthane, une initiative qui sera lancée lors du Sommet des dirigeants mondiaux lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) qui se tiendra en novembre à Glasgow, au Royaume-Uni.

Les pays membres s’engagent à atteindre l’objectif collectif de réduire les émissions mondiales de méthane d’ici 2030 d’au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020.

S’il est appliqué avec succès, cette initiative réduirait le réchauffement climatique d’au moins 0,2 degré Celsius d’ici 2050selon la déclaration.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et, selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, est responsable d’environ la moitié de l’augmentation nette d’un degré Celsius de la température moyenne mondiale depuis l’ère préindustrielle, ce qui rend l’action contre méthane un complément indispensable à la décarbonation du secteur de l’énergie.

D’où proviennent les émissions de méthane ?

Dans l’extraction de combustibles fossiles :

Il est émis lors des opérations normales d’extraction de pétrole, de gaz naturel ou de carbone. Également lors de la manutention, du traitement et du transport (par camions ou par pipelines) de combustibles fossiles. Il suffit d’acheter ou d’utiliser des combustibles fossiles comme le carbone, le gaz naturel ou le pétrole pour contribuer aux émissions de méthane.

L’élevage du bétail:

Certains animaux de ferme (ruminants) émettent du méthane de deux manières différentes. Les vaches, les moutons et les chèvres créent de grandes quantités de méthane au cours de leur processus naturel de digestion. C’est ce qu’on appelle la fermentation entérique et elle se produit dans l’estomac de ces animaux.

La deuxième voie passe par la décomposition du fumier du bétail. Lorsque les vaches, les porcs et les poulets sont élevés à des fins commerciales, de grandes quantités de fumier sont générées. Dans les fermes, le fumier se décompose à l’intérieur de réservoirs qui restent fermés sans oxygène. Lorsque la matière organique se décompose de manière anaérobie (sans entrée d’oxygène), de grandes quantités de méthane sont produites.

Par conséquent, la quantité de viande que nous consommons quotidiennement a une influence directe sur ce problème.

Décharges :

Le fumier, les décharges et les déchets extérieurs sont pleins de matières organiques (restes de nourriture, journaux, herbe et feuilles). Les nouveaux déchets sont empilés sur ceux existants et la matière organique de nos déchets se décompose dans des conditions anaérobies (sans oxygène) et ainsi de grandes quantités de méthane sont produites.

