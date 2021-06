24% des salaires vers EPF continueront à être payés par le gouvernement jusqu’à cette date – Vérifier l’éligibilité

in

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sithraman, lors d’une conférence de presse, a annoncé aujourd’hui la prolongation de l’Atmanirbhar Bharat RojgarYojana (ABRY) jusqu’au 31 mars 2022. Le programme vise les nouveaux employés et donne un coup de main aux employeurs et aux employés en ce qui concerne les cotisations au compte de prévoyance des employés. .

Il y a des conditions à remplir avant que le gouvernement contribue à votre compte PF :

Un employé percevant un salaire mensuel inférieur à Rs. 15 000 personnes qui ne travaillaient dans aucun établissement enregistré auprès de l’Organisation de prévoyance des employés (EPFO) avant le 1er octobre 2020 et qui n’avaient pas de numéro de compte universel ou de numéro de compte de membre EPF avant le 1er octobre 2020 seront éligibles à la prestation.

Dans les établissements employant jusqu’à 1000 salariés, l’Etat paiera à la fois 12 % de cotisations salariales et 12 % de cotisations patronales, soit 24 % des salaires à l’EPF pour les nouveaux salariés pendant deux ans.

Dans les établissements employant plus de 1000 salariés, l’Etat ne paiera que la part salariale de la cotisation EPF soit 12% du salaire pour les nouveaux salariés pendant deux ans.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement indien devait accorder une subvention pendant deux ans pour les nouveaux employés embauchés à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Désormais, les avantages du programme peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars 2022. .

À l’heure actuelle, la cotisation mensuelle obligatoire de l’employé s’élève à 12 pour cent du salaire mensuel, ce qui comprend le salaire de base mensuel, l’allocation de cherté et l’allocation de maintien, le cas échéant.

L’EPFO créditera la contribution dans le compte d’amorçage Aadhaar des membres de manière électronique. Assurez-vous que votre UAN est lié à Aadhaar. ABRY vise à stimuler l’emploi dans le secteur formel et à inciter à la création de nouvelles opportunités d’emploi pendant la phase de reprise de Covid dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat 3.0.

