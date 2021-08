24 échanges cryptographiques à fermer en Corée du Sud – et 18 autres pourraient suivre Crypto nouveaux médias

Source : AdobeStock / mehaniq41

Seul un tiers des échanges cryptographiques sud-coréens ont satisfait aux « exigences minimales » pour s’inscrire auprès du régulateur financier avant la date limite du mois prochain – avec 24 déjà presque tous confirmant qu’ils fermeront. Mais la pression politique monte sur le régulateur, avec un groupe croissant de députés demandant une prolongation.

Les échanges ont jusqu’au 24 septembre pour rencontrer les Commission des services financiers (FSC) et faire des demandes formelles de licence d’exploitation. Mais jusqu’à présent, un seul – le leader du marché Upbit – a réussi à le faire.

A moins d’un mois de la fin, 24 plateformes de trading ont effectivement jeté l’éponge, selon le FSC. Un certain nombre de bourses ont déjà annoncé à leurs clients qu’elles fermaient, tandis que les plateformes de négociation internationales telles que Binance, une plate-forme populaire parmi les commerçants sud-coréens de bitcoin (BTC) et d’altcoin, s’est retiré du marché après avoir appris qu’ils devaient eux aussi s’inscrire ou faire face à des mesures punitives.

Selon TVChosun, ainsi que Donga et Money Today, des documents publiés par un panel interministériel montrent que sur 63 bourses, 21 ont obtenu la certification Information Security Management System (ISMS) que le régulateur considère comme l’exigence la plus fondamentale de l’enregistrement. traiter. Mais 24 n’ont même pas demandé de documentation ISMS. Les 18 autres, selon les documents, ont demandé la certification ISMS, mais n’ont pas encore appris si leurs demandes ont été acceptées.

Donga a ajouté que si ce reste ne parvenait pas à obtenir la certification avant le 24 septembre, ils seraient également presque certainement contraints de fermer.

Le FSC a réitéré un avertissement selon lequel les bourses qui ne soumettraient pas leurs documents avant la date limite “n’auront d’autre choix que de fermer ou de suspendre” leurs opérations.

Et Money Today a cité un responsable du FSC affirmant que les clients disposant de fonds sur des plates-formes non certifiées ISMS devraient faire très attention.

Le responsable a déclaré que les clients pourraient « subir des dommages » lors de la fermeture de ces plateformes et devraient « prendre des mesures préventives, telles que le retrait anticipé des actifs fiduciaires et virtuels si nécessaire ».

Les optimistes espèrent un dernier sursis du Parlement : un nombre croissant de députés du principal parti d’opposition, le Parti du pouvoir populaire, ont soutenu un projet de loi d’initiative parlementaire qui prolongerait la date limite jusqu’en mars 2022.

Selon News1 et Asia Kyungjae, les législateurs Yoon Chang-hyeon, Yoon Jae-ok, Yoon Ju-kyung, Sung Il-jong, Cho Myung-hee et Lee Young ont assisté à une réunion publique avec des hauts fonctionnaires et des PDG de principaux échanges cryptographiques tels que Bithumb, ProBit, Foblgate et Hanbitco.

Cho est le principal architecte du projet de loi, mais la mesure pourrait ne pas sortir de l’étape du comité à temps pour dépasser la date limite.

Lors de la réunion, un cadre de ProBit s’est plaint que “les échanges de crypto-monnaie sont traités de la même manière que les casinos”.

Cho a déclaré que même si “les gens souffriront” des mesures réglementaires, le gouvernement “ne fait qu’imposer des taxes” – une référence au fait qu’un prélèvement fiscal de 20% sur les bénéfices du trading crypto entrera en vigueur à partir de l’année prochaine.

Lee, quant à lui, a appelé le régulateur à prolonger le délai et à utiliser le temps pour “faire un effort pour organiser et améliorer l’industrie”.

____

Apprendre encore plus:

– Upbit est la première bourse sud-coréenne à demander un permis d’exploitation

– Une crypto « Coin Run » pourrait être en train de se préparer en Corée du Sud

– Tous les échanges cryptographiques de Corée du Sud échouent à leurs audits réglementaires

– Attendre « angoissante » pour les investisseurs coréens en cryptographie, 70% des sites des entreprises de cryptographie en panne

– Les échanges cryptographiques sud-coréens plaident pour 6 mois de clémence réglementaire

– Le régulateur coréen S obligera les échanges cryptographiques à l’étranger à se conformer à ses règles

– Les petits échanges cryptographiques sud-coréens commencent à s’arrêter et à suspendre les services

– Un membre de l’équipe de campagne présidentielle de la Corée du Sud emprisonné pour Shilling Scamcoin