24 heures avec le Samsung Galaxy Z Flip 3

Après une journée d’utilisation du Samsung Galaxy Z Flip 3, je suis amoureux. C’est le meilleur pliable à clapet que nous ayons jamais vu, et il est suffisamment abordable par rapport aux autres pliables pour être réellement recommandé aux consommateurs.

Tout le monde ne peut pas se permettre le prix de 999 $ / 949 £ / 1 499 AU $ du Z Flip 3, et il est facile d’imaginer que si les consommateurs vont payer autant, ils voudront peut-être plus de fonctionnalités d’un téléphone différent (non pliable) – pour le même prix, vous pouvez obtenir la capacité de téléobjectif 30x « Space Zoom » du Samsung Galaxy S21 Plus, ou la puissance de traitement de l’iPhone 12 Pro et l’interface iOS, ou la fonctionnalité de stylet du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Zut, si vous allez à notre pratique actuelle du Z Flip 3 écrite par mes collègues au Royaume-Uni, vous entendrez exactement la même chose : vous êtes mieux servi en payant le même prix pour plus dans un « appartement » traditionnel téléphoner. Même TechRadar est divisé.

(Crédit image : Avenir)

Mais c’est une bonne prémisse pour formuler mes impressions sur le téléphone : il impressionnera certains, mais ne sera toujours pas suffisant pour d’autres. Et cela se résume au facteur de forme. Que paierez-vous pour pouvoir plier votre téléphone en deux ?

Personnellement, je pense que cela en vaut la peine, tant que vous ne vous appuyez pas sur le téléphone pour des photos dynamiques et que vous n’avez pas besoin que la batterie de votre téléphone dure plus d’une journée. Mais je pense aussi que, comme beaucoup d’autres, je suis enthousiasmé par les pliables pour changer simplement la façon dont nous utilisons nos téléphones tous les jours. Je grince des dents à mon rapport de temps d’écran sachant que c’est juste moi qui regarde intensément dans un rectangle de verre pendant des heures par jour – le Z Flip 3 secoue au moins la façon dont je tiens, empoche, utilise et prévisualise via l’écran extérieur de mon téléphoner.

Avec des spécifications mises à jour (Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage pour commencer) et un écran externe de 1,9 pouce, le Z Flip 3 est une meilleure version du Samsung Galaxy Z Flip d’origine (qui avait un petit écran extérieur de 1,1 pouce qui pouvait afficher une seule ligne de texte). Voici ce que c’est que d’utiliser.

(Crédit image : Avenir)

Qu’est-ce que ça fait de rouler avec un flip ?

J’ai été l’un des premiers médias à voir le Motorola Razr d’origine lors d’un événement en novembre 2019 juste avant son lancement, et j’apprécie toujours les fioritures de son design, comme le « claquement » satisfaisant lors du pliage. Et l’écran extérieur de 2,6 pouces est toujours le meilleur parmi les pliables à clapet (une catégorie des seuls téléphones Razr et Z Flip à l’heure actuelle, pour être juste), en particulier avec la fonctionnalité d’application d’écran extérieur qui a été étendue dans le Motorola Razr 2020.

C’est toujours vrai. L’écran extérieur de 1,9 pouces du Z Flip 3 est quatre fois plus grand que celui de son prédécesseur, mais en plus d’ajouter plus d’espace pour les notifications, la fonctionnalité de l’application est assez limitée aux commandes audio, à la météo et à quelques autres commandes de première partie – je peux ‘ t, par exemple, répondre à un message Twitter DM ou Slack. D’un autre côté, l’écran est suffisamment grand pour prévisualiser vos selfies, ce qui est génial.

L’une des premières choses que tout le monde devrait faire avec un Z Flip 3 est quelque chose que vous ne pouvez faire qu’avec un Samsung pliable : dépliez le téléphone à 90º et jouez avec différentes applications, qui se divisent en sections haut et bas grâce au mode Flex. Déployé de cette façon, le Z Flip 3 ressemble à un compact de maquillage, mais c’est un excellent moyen de prendre des selfies détendus avec des amis (aucun angle gênant requis) et d’écouter les médias.

(Crédit image : Avenir)

Oui, regarder des médias de cette façon sur la moitié supérieure de l’écran AMOLED Full HD Plus de 6,7 pouces ne correspond pas à la façon dont les vidéos sont formatées de nos jours (pour les écrans larges, pas carrés), donc l’image va être petite avec de grandes barres noires en haut et en bas. Si vous voulez regarder quelque chose, vous allez passer un mauvais moment. Mais si vous voulez écouter – disons, votre flux YouTuber ou Twitch préféré – et que vous n’avez pas besoin d’une vidéo constante, il est bon de simplement soutenir le Z Flip 3 et d’écouter pendant que vous pliez le linge ou jouez à des jeux.

Bien sûr, vous pouvez déplier le téléphone pour regarder la vidéo dans un format grand écran, mais vous devez soit le poser sur quelque chose comme un téléphone candybar (plat) normal ou le tenir – et dans ce dernier cas, votre main peut couvrir le fond. haut-parleur de tir. Il existe une solution de contournement légèrement bizarre : il suffit de plier un peu le téléphone jusqu’à ce qu’il reste droit sur le côté. Même si cela laisse l’image un peu pliée à son tour, c’est au moins une option.

(Crédit image : Avenir)

Le téléphone phare de poche demi-taille

Pouvoir plier le Z Flip 3 et le glisser dans une poche de pantalon ou de sac est génial, point final. Bien que j’espère que le dos en verre et l’écran extérieur ne seront pas rayés lorsque je jette le téléphone avec mes clés, mon portefeuille et d’autres choses, au moins je n’ai pas à m’inquiéter de l’endommagement de l’écran intérieur.

Cela fait du Z Flip 3 un excellent téléphone pour faire de l’exercice. Qu’il s’agisse de courir avec le téléphone (oui, je porte mon téléphone à la main lorsque je fais du jogging et je n’ai aucune défense) ou de le trimballer dans la salle de sport, je n’ai pas à m’en soucier autant qu’avec un téléphone ” plat ” , que je dois placer face vers le haut ou face vers le bas avec son affichage exposé.

(Crédit image : Avenir)

Bien que je n’aie pas testé physiquement la robustesse du Z Flip 3 (Samsung affirme que sa charnière est 10% plus durable que son prédécesseur), il est bon de savoir que le téléphone a la même résistance à l’eau IPX8 que le Z Fold 3, ce qui lui permet d’être immergé dans de l’eau à la hauteur des hanches (1,5 mètre) pendant une demi-heure sans se blesser – même si je m’assurerai d’éviter de le laisser tomber dans de l’eau salée ou de l’eau de piscine, comme recommandé. Le téléphone n’est pas non plus résistant à la poussière (d’où l’indice « IPX8 » au lieu de « IP68 » dans d’autres téléphones), car la charnière est toujours un vecteur d’entrée pour les particules physiques susceptibles de salir le pliable.

En d’autres termes, mes premières 24 heures avec le Z Flip 3 ont été remplies d’activités plutôt banales : regarder les médias, transporter le téléphone et trouver comment l’adapter à mon style de vie. Je n’ai pris que quelques photos, plus pour essayer le mode Flex que pour mesurer les capacités photo du Flip 3 par rapport aux autres gros frappeurs à son prix. Je n’ai pas non plus testé la batterie, qui semble déjà aussi limitée que la batterie de ses prédécesseurs – il a fallu un peu moins d’une heure et demie pour charger 80% de la batterie de 3 300 mAh du Z Flip 3, et cela utilisait un chargeur de 60 W.

Dans tous les cas, il reste beaucoup à découvrir sur le Samsung Galaxy Z Flip 3, et nous sommes impatients de lui donner un avis complet – mais après 24 heures, nous sommes impatients de voir ce qu’il peut nous apprendre sur l’utilisation des téléphones différemment. .