24 Heures Kartdrome : l’équipe d’Alonso troisième, top trois dans le tour de tête

La dernière manche du Dubai Kartdrome Endurance Championship 2021 Powered by EBC Brakes s’est terminée de manière passionnante avec les trois meilleures équipes sur le même tour après une course exténuante de 24 heures de Kartdrome qui a commencé vendredi et s’est terminée samedi.

A 13h00, heure de Dubaï, EBC Brakes Racing a franchi la ligne d’arrivée non seulement pour remporter la course de karting la plus prestigieuse de la région mais aussi pour remporter le titre 2021 du Dubai Kartdrome Endurance Championship qui leur vaut un billet gratuit pour les 12 Heures Karting espagnoles. au Circuit Fernando Alonso.

Parler du double champion du monde de F1, qui participait une semaine plus tôt à la finale épique de la saison de Formule 1 du Grand Prix d’Abou Dhabi, a montré qu’il était un maître dans toutes les formes de course.

L’Espagnol a mené son équipe, dont l’ancien pilote de F1 Pedro de la Rosa, l’as de la F3000 Angel Burgueno et la sensation de karting bulgare Nikola Tsolov à la pole position pour la 17e édition de la course, après avoir remporté la grille décidant de la course Sprint aux rugissements d’approbation de la foule assemblé à Motorcity.

Cela a donné le ton pour que les 28 équipes se battent, avec Bugueno commençant la course pour le MD Racing d’Alonso et menant dès le début, réalisant le tour le plus rapide de la course au cours de ce relais impressionnant.

Ce qui a suivi a été une bataille intrigante entre une demi-douzaine d’équipes, car la stratégie combinée à la vitesse de circulation a joué un rôle important.

Parmi les leaders à mi-parcours se trouvaient MD Racing, SuperDryver Maffi Racing, EBC Brakes Racing, PF Racing, Stop & Go Racing, Mirgap Racing, Fly Emirates Corporate et Porsche Fanstastic qui ont mené les premières étapes de la course.

Après 24 heures, les trois meilleures équipes n’étaient séparées que de trois secondes, la deuxième place étant attribuée dans les derniers virages.

Dans les phases finales, les trois premiers ont devancé quelques tours avec EBC Brakes Racing maintenant et contrôlant un quart de tour d’avance qu’ils ont conservé pour remporter une victoire impressionnante de 25 secondes après 24 heures.

Le drame s’est ensuivi dans le dernier tour des 1132 tours, le MD Racing d’Alonso semblait prêt pour la troisième place, mais un superbe relais final de SuperDryver Maffi Racing les a vus prendre l’avantage avec quelques virages restants, pour voler la deuxième place pour seulement 0,181 seconde.

Au moment où la poussière était retombée sur les débats, la course et le grand trophée appartenaient aux champions nouvellement couronnés – EBC Brakes Racing – dont les pilotes Arjun Manjunath, Duarte Lopes, Boris Bovier et Mickael Mota se sont avérés être les meilleurs des meilleurs au cours d’une course difficile. 24 heures.

Leur victoire acquise malgré l’absence des habitués Anjum Sheikh et Kyle Kumaran qui ont contribué, lors des trois tours précédents, à remporter samedi les Champions d’Endurance du Kartdrome de Dubaï 2021.

Les autres champions d’endurance Kartdrome sont Fly Emirates (EGKC). Mirgap Racing et Omantel Makasib 2

Fidèle de la course depuis les premières 24 Heures du Kartdrome de Dubaï il y a 17 ans, Fly Emirates (EGKC) a fait assez en terminant septième au classement général pour remporter le titre de champion Corporate Team, battant Hoxton Capital Management à la prestigieuse distinction.

Mirgap Racing des Emirats Arabes Unis a terminé 11e au classement général pour remporter le prestigieux titre de la Coupe des Nations, battant l’équipe libanaise Cedar Racing et le Portugal Stop & Go Racing.

Au classement de la GCC Cup, Omantel Makasib 2 a remporté les grands honneurs

Alonso : Course fantastique c’est vraiment l’un des moments de l’année pour nous

Réfléchissant à une finale intrigante, le directeur de Kartdrome et organisateur de la course, David Bright, a déclaré : les trois premiers en vue dans le dernier tour.

Et quel dernier tour le SuperDryver Maffi Racing a pris la deuxième place de l’équipe MD Racing d’Alonso. Vous ne pouviez pas le scripter !

« Un grand merci à Fernando pour avoir conquis le cœur et l’esprit de tous ceux qui étaient dans cette course. Il était engageant, amical et détendu. En même temps, il était super compétitif et voulait vraiment gagner celui-ci. La prochaine fois mon pote !

« En terminant, un grand merci à tous les officiels, commissaires, personnel de Kartdrome, les pilotes incroyables, leurs équipes de bonne humeur, nos sponsors EBC Brakes et tous nos partenaires pour avoir fait de cet événement un si grand. Nous attendons déjà le prochain avec impatience », a conclu Bright.

Dernier mot à Fernando Alonso : « C’était vraiment fantastique. C’est vraiment l’un des moments de l’année pour nous, groupe d’amis réunis ici au Kartdrome. Nous nous amusons tellement. C’est 24 heures de pur plaisir de conduite et l’ambiance avec les équipes et les pilotes est vraiment agréable. Nous serons de retour! »