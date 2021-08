24 HEURES PLUS TARD, Big Mouth Trump n’a rien à dire sur la frappe de drones de Biden contre ISIS-K ⋆ 10z viral

S’il y a une chose pour laquelle Donald Trump s’est distingué, c’est sa compulsion interminable d’injecter son opinion transparente égoïste, généralement incohérente et toujours truffée de mensonges dans chaque discussion sur n’importe quel sujet, peu importe à quel point il est ignorant sur le sujet. Ce qui est à peu près tous les sujets. La bouche de Trump est un trou perpétuellement béant qui excrète des déchets à toute heure du jour et de la nuit.

Il est donc curieux de noter que Trump a été inhabituellement silencieux sur un sujet particulier au cours des dernières 24 heures. Vendredi, la Maison Blanche du président Biden annoncé que l’armée américaine avait déployé un drone armé dans une province reculée d’Afghanistan, où elle a réussi à mettre fin à un agent de haut niveau de l’Etat islamique-K. Cette frappe était une salve d’ouverture en représailles à l’attentat terroriste qui a eu lieu la veille à l’aéroport de Kaboul.

Depuis l’attentat à la bombe contre l’aéroport qui a coûté la vie à 13 militaires américains et à environ 150 civils afghans, Trump a lancé des attaques vicieuses et infondées, non pas contre les terroristes, mais contre Biden et l’armée américaine. Il plaint que “C’est ce que vous obtenez lorsque vous avez une faiblesse à la Maison Blanche.” Vous devez donc vous demander s’il voulait dire cela pour s’appliquer aux plus de 80 soldats qui ont été tués alors qu’il occupait la Maison Blanche.

Trump ne se taira pas sur la tragédie. Il a prétendu se soucier des victimes, bien qu’il ait déjà insulté les soldats tombés au combat en les traitant de « perdants » et de « ventouses ». et il l’a cruellement exploité pour pleurnicher un peu plus d’avoir perdu l’élection présidentielle de 2020. Mais ce qu’il n’a pas fait, c’est de reconnaître la réussite de l’armée en ripostant aux terroristes si rapidement et efficacement.

Ce n’est pas que Trump ait été occupé par d’autres sujets plus importants, comme jouer au golf ou regarder Fox News. Samedi matin, il a publié quatre déclarations officielles par l’intermédiaire de sa porte-parole, Liz Harrington (dont Le tweet de Trump viole les règles de Twitter contre le contournement d’une interdiction). Chaque déclaration était une explosion anti-Biden amère et flagrante :

« La crise des otages de Biden aux proportions épiques » « « Ils ont montré de la faiblesse » : Ronny Jackson à Newsmax : « De mauvaises choses vont arriver » sur la sécurité nationale » « Trump dit que l’explosion de l’aéroport de Kaboul n’aurait pas eu lieu s’il avait été président » « L’élection présidentielle de 2020, un moment honteux dans l’histoire de notre pays !

Trump a donc eu tout le temps d’exprimer ces pensées désobligeantes qui ne servent à rien d’autre que de faire tomber l’Amérique. Mais il n’a pas eu le temps ou l’envie d’offrir un peu d’éloge à ceux qui défendent la nation dans des circonstances dangereuses.

Trump est simplement un narcissique malin qui est trop jaloux et déformé émotionnellement pour permettre à Biden d’obtenir un quelconque crédit, même si cela signifie refuser des éloges bien mérités pour le travail acharné et les sacrifices des héros américains. Mais alors, c’est “ce que vous obtenez lorsque vous avez une faiblesse” chez un ancien animateur de jeu télévisé traître, menteur, deux fois destitué, qui a toujours des aspirations autoritaires.

