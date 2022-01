24 jours de batterie, écran OLED et suivi de votre santé : cette smartwatch Amazfit GTR 2e à 94 euros est une aubaine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazfit GTR 2e est une montre connectée que vous pouvez obtenir pour moins de 100 euros et elle a tout ce que vous pouvez attendre d’une montre connectée haut de gamme, mais pour beaucoup moins.

Si vous avez décidé de commencer 2022 de manière plus saine et que vous souhaitez faire plus d’exercice, mais aussi prendre soin de votre corps, les montres intelligentes sont des produits qui offrent à ce stade tellement d’informations qu’elles vous permettent de prendre de meilleures décisions dans votre vie.

Vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines d’euros pour une montre connectée pour bénéficier des fonctionnalités les plus avancées. Cette Amazfit GTR 2e est en vente pour 94,90 euros et vous verrez comme elle a tout ce dont vous avez besoin.

Cette montre connectée nous aidera au quotidien grâce à ses compteurs de fréquence cardiaque, de stress et de qualité du sommeil. Vous serez toujours à la mode grâce à son style classique et intemporel, mais vous pourrez aussi le porter en sport grâce à ses 90 modes sport.

C’est une bonne affaire qui est disponible sur Amazon avec la livraison gratuite. Il bénéficie d’une remise de 26%, c’est-à-dire que vous économiserez 34,10 euros étant donné que son prix normal était de 129 euros.

C’est aussi une montre avec de très bonnes caractéristiques. A commencer par son autonomie, pouvant durer entre 24 et 26 jours. Le tout dans un design moderne, avec écran OLED rond et aussi mince et léger.

L’autonomie de la batterie peut atteindre jusqu’à 12 jours d’autonomie avec une utilisation plus active, donc même si vous l’utilisez beaucoup vous n’aurez pas besoin de la recharger tous les soirs, ni même toutes les semaines.

En ce qui concerne ses fonctions de santé, il a un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de niveau d’oxygène dans le sang. Il est également capable de mesurer la qualité du sommeil ou le niveau de stress.

Vous pouvez suivre jusqu’à 90 activités sportives. Il dispose même d’un GPS pour suivre les sports de plein air comme la randonnée, la course, le vélo ou la natation en eau libre.

C’est beaucoup de montre pour un prix si bas. Désormais, vous pouvez l’obtenir avec un bracelet vert sur Amazon pour seulement 94,90 euros, l’un de ses meilleurs prix de ces derniers mois.

