24 meilleurs films à diffuser sur la plateforme

C’est novembre ! Et vous savez ce que cela signifie : il est temps de passer en revue certaines des meilleures choses à regarder dans l’énorme catalogue de Hulu – des classiques aux nouvelles offres – pour vous aider à comprendre ce que vous regardez ce mois-ci.

Ce sont tous pour le mois de novembre 2021, et notez que tous ces films sont déjà sur Hulu, à moins qu’ils ne soient notés avec une date d’arrivée.

Un jeune homme nommé Brandon Teena navigue entre amour, vie et transgenre dans le Nebraska rural. (IMDb)

Le crime inepte du vendeur de voitures du Minnesota, Jerry Lundegaard, s’effondre à cause de ses erreurs et de celles de ses hommes de main et du travail policier persistant de Marge Gunderson, une femme enceinte. (IMDb)

Avec : William H. Macy, Frances McDormand