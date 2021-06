24 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Ponctuellement à 6h30 du matin, arrive le résumé de l’actualité, avec tout ce qui s’est passé d’important dans l’univers de la technologie. Bienvenue!

L’attendu Windows 11 a fuité en Chine, et certains utilisateurs l’ont déjà installé. Nous vous montrons une vidéo avec les premières images, et fonctions déjà confirmées.

Hier le Realme GT, le tueur de géant de 2021. On le teste déjà depuis quelques jours, alors on vous apporte analyse, fraîchement sorti du four. Aussi nous avons testé le OnePlus Nord CE 5G.

Suivez le salon E3 2021. C’est au tour de Nintendo: Il nous a montré quelques coups de pinceaux de Breath of the Wild 2, de nombreuses reprises… Et un nouveau Metroid made in Spain.

Actualités technologiques

Le Japon et la Finlande unissent leurs forces pour diriger la 6G. Lire les nouvelles

Adieu les spams, Twitter teste le bouton que de nombreux utilisateurs souhaitent. Lire les nouvelles

Les adresses Bitcoin actives ont diminué de près de moitié en 2 mois. Lire les nouvelles

Bizum modifie les conditions d’utilisation et vous pouvez maintenant trouver plus de limitations. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Le realme GT est le tueur de géant de 2021 avec son Snapdragon 888 et la dalle SuperAMOLED à 120 Hz. Lire les nouvelles

Enfin, le realme GT arrive en Espagne, puissance maximale à un prix moyen. Lire notre analyse et avis

iOS 15 sera compatible avec les anciens modèles d’iPhone bien qu’il ait une astuce. Lire les nouvelles

Voici le test du dernier OnePlus Nord, un milieu de gamme très intéressant, le OnePlus Nord CE 5G. Lire notre analyse et avis

Achetez un mobile pliable en 2021 : tous les modèles disponibles et ceux à venir. Consulter la liste

Ordinateurs et tablettes

Windows 11 : Une vidéo est filtrée avec les premières images et de nombreuses nouveautés. Lire les nouvelles

Tout ce que vous devez savoir sur Windows 11 : date de sortie et nouvelles fonctionnalités. Lire les nouvelles

Mode de vie

Apple pourrait développer une version indestructible de l’Apple Watch. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que Gorillas et comment ça marche, le supermarché fantôme qui est déjà disponible en Espagne. Lire les nouvelles

Moveaudio S600, c’est à quoi ressemblent les écouteurs sans fil hybrides à réduction de bruit active de TCL. Lire les nouvelles

Une enceinte en forme de boîte, la dernière d’IKEA et de Sonos. Lire les nouvelles

Le catalogue realme s’agrandit en Espagne : les montres realme Watch 2 et Watch 2 Pro, et le robot aspirateur TechLife arrivent. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Il est peu probable qu’une suite des Goonies soit tournée. Lire les nouvelles

Résumé Nintendo Direct E3 2021 : nous n’avons pas eu Switch Pro, mais nous avions Zelda, Metroid, Project Zero… Lire le rapport

Moteur

Voici les radars DGT de cet été : apprenez à les connaître pour éviter les amendes. Lire les nouvelles

Recharger une batterie de voiture en 10 minutes sera possible grâce à cette technologie. Lire les nouvelles

Voici la Rolls-Royce Boat Tail, la voiture neuve la plus chère au monde. Lire les nouvelles

Les 7 meilleurs SUV que vous pouvez acheter en 2021. Lire l’actualité

La science

A chaque fois on voit pire et le problème augmente chez les plus jeunes à cause du confinement. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Lomi transforme vos déchets en compost, sans odeurs, d’une simple pression sur un bouton. Lire les nouvelles

