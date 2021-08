24 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

in

C’est le tour d’horizon des nouvelles tôt le matin sur ComputerHoy.com. Tout le plus important qui s’est passé au cours des dernières heures dans le monde de la technologie, résumé pour les lecteurs en quête de synthèse.

Augmenter la liste des téléphones portables avec caméra sous l’écran: ouvre en Espagne le ZTE Axon 30.

Microsoft a présenté Agnus, une technologie qui utiliser la blockchain Ethereum pour payer des récompenses à ceux qui dénoncent pirates de films et de logiciels, anonymement.

Nouvelle livraison de notre Podcast ComputerHoy 2.0, cette fois au format vidéo. Nous parlons du spectaculaire nouveau mobile pliable de Samsung, des écouteurs et haut-parleurs d’été, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Intel Arc, c’est la nouvelle marque de cartes graphiques hautes performances qui vise à concurrencer NVIDIA et AMD. Lire les nouvelles

Twitter commet à nouveau une erreur en vérifiant un profil et paralyse tous les processus de vérification. Lire les nouvelles

Microsoft présente Agnus, la technologie blockchain pour offrir des récompenses à ceux qui signalent les pirates de manière anonyme. Lire les nouvelles

Avec Android 12, vous pouvez contrôler votre mobile à l’aide de gestes faciaux. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Le ZTE Axon 30 arrive en Espagne, prix et disponibilité du nouveau terminal ZTE avec une caméra sous-écran. Lire les nouvelles

Cela pourrait être le Galaxy S22 Ultra, retour aux sources avec minijack, microSD et chargeur dans la boîte. Lire les nouvelles

Il s’agit d’Eco OLED, la nouvelle technologie d’écran de Samsung qui consomme 25% de moins et utilise déjà le Fold 3. Lire les nouvelles

Les dernières rumeurs suggèrent que le Google Pixel 5a sera présenté cette semaine. Lire les nouvelles

Nouvelle méthode simple et fonctionnelle pour avoir des applications Google sur les mobiles Huawei. Lire le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

200 000 unités en 5 minutes, la nouvelle tablette Xiaomi vient d’être lancée en Chine et a déjà réussi. Lire les nouvelles

Mode de vie

Pourquoi le Samsung Galaxy Watch4 est une menace sérieuse pour l’Apple Watch. Lire le rapport

Comment traduire n’importe quel document PDF instantanément. Lire le tutoriel

Astuces peu connues pour nettoyer la poussière facilement sans produits chimiques. Lire les nouvelles

La super astuce TikTok pour nettoyer un canapé et éliminer les mauvaises odeurs de manière simple. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Toutes les premières de la semaine sur Netflix avec le dernier film d’action de Jason Momoa. Lire les nouvelles

Le revenu des grands jeux en ligne en une minute. Lire les nouvelles

Moteur

Le musée virtuel Opel Classic ouvre ses portes pour que nous puissions en apprendre davantage sur son histoire. Lire les nouvelles

Les cinq erreurs lors de l’utilisation de la climatisation dans la voiture selon la DGT. Lire les nouvelles

Trop vieux? Pilotes champions de F1 âgés de 40 ans ou plus. Lire les nouvelles

Science

C’est le voyage spatial que vous pouvez faire en 2022 avec Virgin Galactic si vous avez 450 000 $. Lire les nouvelles

Perdre du poids en regardant des films d’horreur est possible selon la science. Lire les nouvelles

L’après-soleil et son efficacité contre les coups de soleil selon la science est remis en question. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Le bus touristique amphibie qui navigue sur la Seine à Paris. Lire les nouvelles

Pourquoi les Japonais, les Hawaïens et les Norvégiens ont une vie longue (et heureuse). Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!