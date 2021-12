24 personnes arrêtées en Navarre et en Euskadi accusées de trafic de drogue

26/12/2021 à 15h31 CET

La Police judiciaire de la Garde civile de Navarre et agents du commissariat de Ertzaintza de Múskiz (Vizcaya) ont arrêté 24 personnes accusées de trafic de drogue dans le cadre d’une opération conjointe et 28 kilos de différentes substances stupéfiantes ont été saisis.

L’opération dite Matrina-Serantes, ont rapporté les deux forces de police, a commencé lorsque le information des citoyens sur les différents points de vente de stupéfiants en Navarre.

Après les premières enquêtes, quatre débouchés possibles pour la cocaïne, l’héroïne, le haschich et la marijuana dans la région d’Estella (Navarre) pour lequel la surveillance des personnes suspectes a été effectuée et il a été détecté que dans ces points il y avait un volume élevé de ventes de médicaments.

Les agents ont identifié la personne qui aurait fourni les drogues à ces points de vente et ont vérifié que Il a voyagé d’Estella à Vizcaya pour s’approvisionner en différentes substances stupéfiantes, principalement de l’héroïne et de la cocaïne.

La Garde civile et l’Ertzaintza ont organisé un dispositif commun, dirigé par le tribunal de première instance et l’instruction numéro 2 d’Estella, qui a déterminé qu’il y avait un groupe criminel qui opérait dans les villes de Portugalete et Santurce.

La police a pu identifier les membres du groupe, leur structure et leur hiérarchie et leur mode opératoire, ainsi que les établissements et bâtiments qu’ils utilisaient pour stocker et vendre de la drogue. L’enquête a été entravée par les mesures de sécurité extrêmes qu’ils prenaient.

Véhicules de transport de drogue

L’enquête a révélé que le groupe a eu un atelier à Getxo (Vizcaya) pour la préparation de véhicules utilisés pour le transport de la drogue. Les voitures ont subi des modifications sophistiquées, telles que des mécanismes hydrauliques et électriques à double fond et « caletas & rdquor; très difficile à détecter.

À l’intervention policière, à laquelle ils ont participé plus de 150 agents, 19 domiciles et un atelier mécanique ont été perquisitionnés simultanément. 11 de ces enregistrements ont été effectués dans les villes d’Estella, Larraga et Ayegui, en Navarre, et 8 autres à Portugalete et Santurce, en Biscaye.

Également 4 bars à Portugalete ont été enregistrés où des ventes supposées de drogue ont été faites.

Les enregistrements ont abouti à la saisie de 2 500 grammes de cocaïne, 500 grammes d’héroïne, 18 kilos de haschich, 7 kilos de bourgeons de marijuana, plus de 160 000 euros en liquide, un gros drone utilisé pour la surveillance, un revolver de tir, une défense extensible, un pistolet Taser, des balances de précision et du matériel informatique, ainsi que 9 véhicules modifiés.

Enfin, nous avons procédé à détention de 24 personnes et enquête sur 4 autres, tous en tant qu’auteurs présumés d’un crime de trafic de drogue et appartenant à un groupe criminel.