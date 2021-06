24 plus grandes annonces de la Geeked Week 2021 de Netflix – .

Netflix vient de terminer la toute première Geeked Week, qu’il décrit comme “un événement virtuel destiné aux fans révélant les premiers regards et célébrant tout ce qui concerne le divertissement de genre sur Netflix”. La Geeked Week s’est déroulée sur cinq jours et, tout au long de l’événement, il y a eu une tonne d’annonces, de bandes-annonces et de teasers de la part des personnes travaillant sur les originaux de Netflix. Tout ce que vous voudriez savoir sur l’événement se trouve sur le site Web de Netflix, mais nous avons rassemblé les plus grandes nouvelles ci-dessous, donc si vous voulez juste les faits saillants, continuez à faire défiler pour en savoir plus.

Geeked Week : Faits saillants du premier jour

Ombre et os a été renouvelé pour une deuxième saison, ce que le casting a pu révéler. Jason Momoa prend une pause du DCEU pour protéger sa fille dans le film Gentille fille. Nous avons eu notre premier aperçu du prochain film d’horreur du réalisateur Peter Thorwarth Ciel rouge sang, qui parle « d’une femme mystérieusement malade volant avec son jeune fils qui est obligée de dévoiler un sombre secret lorsque des terroristes tentent de détourner leur vol transatlantique ». Il sort le 23 juillet. Mary Elizabeth Winstead jouera dans le thriller d’action original de Netflix Kate, qui “se concentre sur un criminel impitoyable qui, après avoir été empoisonné de manière irréversible, a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis et forme ainsi un lien inattendu avec la fille de l’une de ses anciennes victimes”. Vous pouvez le diffuser le 10 septembre.

Geeked Week : Faits saillants de la deuxième journée

Geeked Week : Faits saillants du jour 3

le Rue de la peur La trilogie de films sera basée sur les livres classiques de RL Stine, et Netflix a partagé la première bande-annonce mercredi au cours du troisième jour de la Geeked Week. Netflix adapte celui de Soman Chainani L’école du bien et Mal, qui « suit un groupe de filles et de garçons qui sont emmenés dans une institution et formés pour devenir des héros et des méchants de contes de fées ». Vous pouvez rencontrer le casting dans ce premier aperçu. Netflix a révélé un tas de nouveaux membres de la distribution à venir Choses étranges dans la saison 4.

Geeked Week : Faits saillants du jour 4

Kevin Smith (Clerks, Tusk) mène la charge sur Maîtres de l’Univers : Révélation, une suite du dessin animé original, et vous pouvez regarder la première bande-annonce dès maintenant. Après la sortie d’Army of the Dead, Zack Synder est de retour avec un nouveau projet : crépuscule des Dieux – une série animée sur la mythologie nordique avec une distribution de voix stellaire.

Combinaison mobile Gundam Hathaway est la dernière entrée de la longue franchise d’anime mecha, elle arrive aux États-Unis le 1er juillet et vous pouvez regarder la bande-annonce ici. En parlant de séries animées populaires, Roi chaman arrive sur Netflix le 9 août, et il se trouve qu’il y a aussi une courte bande-annonce pour cette émission. Si vous ne pouviez pas déjà le dire, le jour 4 était chargé d’anime, et nous avons également appris que Edens Zéro (du créateur de Fairy Tale) sera diffusé le 26 août. Vous feriez mieux de croire qu’il y a aussi une bande-annonce pour celui-ci ! Trois autres séries animées — exception, Faire ma journée, et Brillant : âme de samouraï – ont tous été révélés le jour 4, dont le dernier est un spin-off du film d’action en direct de Will Smith. Enfin et surtout, Netflix a partagé le premier plan de Resident Evil : Ténèbres infinies.

Geeked Week : faits saillants du jour 5

Le jeu était au centre du jour 5, qui a débuté avec un premier aperçu de Ésotérique — un spectacle animé produit par Riot Games et se déroulant dans l’univers de League of Legends. Netflix a également choisi une émission basée sur le jeu Cuphead – intitulée de manière appropriée Le spectacle de Cuphead ! – et Wayne Brady exprime King Dice dans les premières images de la série.

Castlevania La quatrième et dernière saison a récemment fait ses débuts, mais l’histoire n’est pas terminée, car Netflix produira une toute nouvelle série dérivée avec Richter Belmont (un descendant de Sypha et Trevor) et Maria Renard se déroulant en France pendant la Révolution française. Ubisoft a fait connaître sa présence avec trois révélations le jour 5. Capitaine Laserhawk : un remix de dragon de sang est un nouvel anime mettant en vedette “les alter ego des personnages d’Ubisoft dans un hommage hautement référencé au début des années 90”. Nous avons également pu voir un aperçu de Sam Fisher du prochain Cellule éclatée anime, et nous avons appris que Netflix et Ubisoft s’associent pour faire un En être loin série animée.

Le sorceleur la saison 2 a reçu un teaser exclusif pendant l’événement, et Netflix a également annoncé qu’il s’associe au développeur CD Projekt Red pour WitcherCon le 9 juillet. En plus de la série animée, Netflix fait également un live-action Resident Evil avec Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez.

C’est une liste assez exhaustive de toutes les annonces les plus percutantes des cinq derniers jours, mais nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de nouvelles du service de streaming dans les semaines et les mois à venir.

