242 magliette manchester united Odette slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

Joelinton si è unito al Newcastle in estate per una cifra record del club di £ 40 milioni, ma non è riuscito a stupire con un solo gol in Premier League in 21 presenze

Il Chelsea sta cercando di assumere alcuni giocatori a gennaio dopo che il divieto di trasferimento è stato interrotto, consentendo loro di firmare giocatori questo inverno

Il 33enne è desideroso di lasciare i Blues a causa della sua mancanza di tempo di gioco poiché vuole fare un’offerta per la squadra francese che giocherà a Euro 2020 maglie calcio

I rapporti affermano che il Newcastle aveva preso contatto con il Chelsea prima dell’apertura della finestra di trasferimento per discutere se sarebbe stato possibile un prestito, ma è stato detto che non c’è alcuna possibilità di trasferirsi a Tyneside in questa fase

Il Newcastle United vuole ingaggiare in prestito l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud a gennaio

Il 33enne ha lottato per avere un impatto dall’arrivo estivo di Frank Lampard allo Stamford Bridge maglia calcio barcellona magliette milan personalizzate

Il Chelsea non è disposto a lasciare il francese questo mese, a meno che non trovino un sostituto, tramite Telegraph Sport

Recentemente hanno avuto un’offerta rifiutata per l’attaccante del Lione Moussa Dembele e stanno guardando il terzino sinistro del Bayern Monaco David Alaba

