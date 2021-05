245 ans de croissance, 100 jours de destruction ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden a prononcé un discours devant un groupe de membres du Congrès mercredi soir. Il n’a pas été qualifié d’État de l’Union, car il s’agissait en fait d’un plan visant à détruire l’Union. Pas les syndicats, car ils ont beaucoup retenu l’attention de Biden, mais LE syndicat. Notre pays béni est attaqué, non par nos ennemis ou terroristes mondiaux, mais par notre propre gouvernement. Le Parti démocrate, qui devrait être rebaptisé Parti socialiste, est déterminé à saisir son pouvoir actuel pour détruire l’Amérique telle que nous la connaissons.

Biden n’a cessé de se plaindre de tout ce que le gouvernement ferait pour le pays à l’avenir. Ce qu’il décrivait était un pur état nounou. Emplois, soins de santé, éducation, garderie, soins aux personnes âgées, tous payés par le gouvernement et financés en taxant les riches. Que se passera-t-il lorsque les riches n’auront plus d’argent ou que nous n’aurons plus de riches alors qu’ils prennent leur argent et s’enfuient?

Des milliards et des milliers de milliards de dollars ont été jetés hier soir alors qu’il décrivait son Family Bill, son Jobs Bill et son Energy Bill. Je suis devenu confus alors que toutes les factures commençaient à fonctionner ensemble alors que le registre gardait la trace de l’onglet. Il a eu l’audace de dire que tous ces programmes seront financés et n’auront pas d’impact sur la dette nationale. Evidemment pas un mathématicien mais pas un leader très efficace au cours du dernier demi-siècle. Il n’arrêtait pas de faire référence à l’incapacité du gouvernement à résoudre de nombreux problèmes dans le passé. Il est le passé. C’est sa génération de politiciens qui nous a laissé tomber en rejetant de gros problèmes sur la route. Maintenant, il a les réponses et quand il s’est tourné vers le vice-président et a annoncé que Harris serait en charge de faire passer ces programmes par le Congrès, j’ai levé les bras. Va-t-elle donner à ces programmes le même effort qu’elle donne à la crise à la frontière? Si tel est le cas, nous n’avons aucun problème, car ces initiatives ne pourront jamais démarrer.

Biden a hérité d’une pandémie pour nous faire passer mais pour l’écouter; le pays tout entier était en crise. Il s’attribuait le mérite d’avoir apporté le vaccin au peuple américain, de ressusciter l’économie et de nous faire bouger à nouveau. Biden n’a donné aucun crédit au président Trump pour les avoir lancés au cours de la dernière année et pour avoir créé l’élan dont il jouit.

La plus troublante des visions de la nuit dernière était que tout le monde dans cette salle était éloigné et masqué. Un message déroutant et nuisible pour tous lorsque l’on pousse le vaccin et que l’on vante que nous sommes presque hors de portée du COVID. Chaque personne présente dans la pièce est entièrement vaccinée. La Chambre du Congrès aurait dû être pleine si nous voulions donner à l’Amérique un message positif. Le fait que deux femmes étaient assises derrière le Président pour une allocution au Congrès aurait dû être un moment historique. Il sera à jamais capturé en images comme deux femmes portant de grands masques faciaux. Dans vingt ans, personne ne se souviendra de qui ils étaient.

Joe Biden n’a pas rendu service au pays hier soir. Il a tué le besoin d’incitations, détruit la pensée que le capitalisme et l’industrie privée feraient croître notre économie, mais a construit la pensée progressiste que le gouvernement et les syndicats prendront soin de nous tous. Alors que AOC, Elizabeth Warren et Bernie Sanders rayonnaient, j’ai arrêté le spectacle. Il n’y a pas d’unité. Deux pistes avancent et elles ne se rencontreront jamais. Sur lequel voulez-vous voyager?