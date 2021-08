24e journée de la J1 Japanese League : aperçu du match de Kashima Antlers

in

14/08/2021 à 11h30 CEST

Dimanche prochain à 11h30 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons la victoire à Bois de Kashima et à Tokushima dans le Stade de football de Kashima.

Le Bois de Kashima affronte avec optimisme le match du vingt-quatrième jour après avoir remporté le bellmar Shonan dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka par 1-2, avec des buts de Kosei et Inukaï. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 11 des 23 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 37 buts pour et 24 contre.

Pour sa part, Tokushima Vortis a remporté la victoire contre le Crevette Osaka lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec autant de Miyashiro Oui Nishiya, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Bois de Kashima. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, ils en ont remporté six avec 20 buts pour et 29 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Bois de Kashima a gagné six fois, a perdu deux fois et a fait match nul trois fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants. Tokushima Vortis, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade de football de Kashima. A la maison, le Tokushima Vortis Il a un bilan de trois victoires, sept défaites et un match nul en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque lors de ses matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade de football de Kashima et le bilan est d’une victoire en faveur de Bois de Kashima. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un score de 0-1 pour le Bois de Kashima.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 15 points en faveur de la Bois de Kashima. Les locaux arrivent à la rencontre en cinquième position et avec 38 points au casier. De leur côté, les visiteurs sont en seizième position avec 23 points.