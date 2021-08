24e journée de la J1 Japanese League : avant le match Consadole Sapporo

13/08/2021 à 07h00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons la victoire à Consadole Sapporo et à FC Tokyo dans le Dôme de Sapporo.

Le Consadole Sapporo affronte avec optimisme le match de la vingt-quatrième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté la victoire à domicile dans le Dôme de Sapporo par 2-1 contre Rouges Urawa, avec tant de Ogashiwa Oui Fukai. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté neuf des 22 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 29 buts pour et 29 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Tokyo ne pouvait pas gagner à Sagan tosu lors de son dernier match (1-0), il cherchera donc la victoire contre le Consadole Sapporo pour fixer le cap du tournoi. A ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté 10 et ajoute un chiffre de 31 buts encaissés contre 31 en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Consadole Sapporo Il a un record de six victoires, trois défaites et deux nuls en 11 matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. A la maison, le FC Tokyo il a gagné quatre fois et perdu quatre fois lors de ses 12 matchs jusqu’à présent, ce qui fait de lui un solide outsider.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Consadole Sapporo et les résultats sont deux défaites et deux nuls pour les locaux. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Consadole Sapporo. La dernière fois qu’ils ont joué le Consadole Sapporo et le FC Tokyo dans cette compétition c’était en avril 2021 et le match s’est terminé par un 2-1 en faveur de FC Tokyo.

En référence à leur position dans le classement de la Ligue japonaise J1, on peut voir que les visiteurs ont un avantage de trois points sur le Consadole Sapporo. Les locaux arrivent à la rencontre en neuvième position et avec 32 points au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 35 points.