24e journée de Major League Soccer : avant-première du match des San Jose Earthquakes

Lundi prochain à 01h00 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de Major League Soccer, qui affrontera le Tremblements de terre de San José et à Los Angeles FC dans le Stade Avaya.

Le Tremblements de terre de San José arrive à la vingt-quatrième rencontre avec l’intention d’améliorer leur nombre dans la compétition après le tirage au sort du dernier match joué contre le Bois de Portland. De plus, les locaux ont gagné dans quatre des 17 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 19 buts pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Los Angeles FC a subi une défaite contre le Ville sportive de Kansas lors du dernier match (1-4), de sorte qu’une victoire contre le Tremblements de terre de San José cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. À ce jour, sur les 17 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté six avec un bilan de 23 buts pour et 23 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Tremblements de terre de San José ils ont gagné deux fois, ils ont perdu quatre fois et ils ont fait match nul une fois en sept matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Los Angeles FC a un bilan de deux victoires, quatre défaites et un match nul en sept matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Tremblements de terre de San José Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Avaya, obtenant ainsi une victoire et deux défaites en faveur de la Tremblements de terre de San José. La dernière fois qu’ils ont affronté le Tremblements de terre de San José et le Los Angeles FC Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est conclu sur un score de 3-2 pour les locaux.

En regardant la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Tremblements de terre de San José avec une différence de cinq points. Les locaux arrivent à la rencontre en onzième position et avec 18 points au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 23 points.