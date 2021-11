25 000 $ Cristal Pikachu Baccarat conçu par Hiroshi Fujiwara

Crystal-chu. Image : © 2021 Pokémon/Nintendo/Créatures/GAME FREAK

Pour célébrer les vingt-cinq ans de Pokémon, Baccarat aimerait vous vendre un cristal Pikachu pour la modique somme de 25 000 $.

Ce « fragment de Pikachu » a été conçu par l’artiste Hiroshi Fujiwara, qui a fait ses débuts en tant que l’un des premiers DJ du Japon et en tant que créateur de streetwear pionnier. Fujiwara a collaboré avec des marques comme Vivienne Westwood, Nike et Levis, et des musiciens comme Kahimi Karie et Ua. Il dirige actuellement le studio Fragment Design basé à Tokyo.

Un autre regard sur le cristal Pikachu. Image : © 2021 Pokémon/Nintendo/Créatures/GAME FREAK

Le design à multiples facettes est une interprétation assez intéressante de Pikachu, avec le jeu de lumière se reflétant sur chaque surface. Il montre également comment Fujiwara reste l’un des artistes les plus uniques de sa génération. Même lorsqu’il interprète les conceptions des autres, il est capable de donner sa propre touche à l’œuvre finale, tout comme il le fait avec le fragment de Pikachu.

Ce n’est pas la première fois que Fragment Design s’associe à Baccarat. En 2019, elle a conçu un BE@RBRICK en cristal rouge et un en cristal clair. Par rapport au prix du Pikachu, ceux-ci étaient bien inférieurs : la version en cristal rouge coûtait 1 800 $, tandis que le cristal clair coûtait 1 500 $. Pourtant, ce n’est pas bon marché par tous les moyens !

Dans le clip promotionnel ci-dessous, vous pouvez voir les efforts déployés par les artisans de Baccarat pour produire la pièce faite à la main, avec un bon aperçu de la finition à la main du fragment Baccarat Pikachu.

Il n’y en aura que 25 produits, chacun étant numéroté hors de la série.

Vous pouvez également voir qu’il ne s’agit pas d’une petite pièce, mesurant 11,8 pouces de haut avec une largeur de 5,7 pouces et pesant 18,3 livres. Cela ressemble à un gros bébé – un en cristal avec des oreilles pointues, c’est-à-dire.

Vingt-cinq mille, c’est beaucoup d’argent ! Mais Baccarat propose également des pièces non-Fragment, comme un Pikachu et une Poké Ball, pour moins de 500 $, ce qui est encore beaucoup pour un bibelot Pokémon.