25/1 pour que Mo Salah marque

WILLIAM HILL permet à de nouveaux clients de soutenir Mo Salah pour marquer le dernier jour de la saison à 25/1.

Liverpool se tournera vers leur meilleur buteur Salah alors que la bataille des Reds pour une place parmi les quatre premiers avec Chelsea et Leicester sera réglée le dernier jour de la saison.

Mo Salah aura des yeux sur la victoire du Soulier d’Or

Salah voudra renvoyer Liverpool dans le top quatre, mais il est également en lice pour remporter le Soulier d’Or.

L’Egyptien est le meilleur buteur de la Premier League aux côtés de l’as de Tottenham Harry Kane avec 22 buts.

Vous pouvez revenir Salah marquera à tout moment contre Crystal Palace à 25/1 ICI * (MOBILE UNIQUEMENT).

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill * en utilisant le code promotionnel «EPS25».

Le pari maximum pour cette offre est de 1 £.

Et si Salah gagne à Anfield dimanche, vous serez payé en paris gratuits.

WILLIAM HILL: OBTENEZ SALAH À SCORE À 25/1 (mobile uniquement) *

BET BOOST

Offre de paris hippiques: obtenez 60 £ de paris GRATUITS pour Haydock le vendredi

OFFRES KNOCKOUT

Cotes Josh Taylor vs Jose Ramirez – Obtenez 170 £ de paris gratuits pour la confrontation

PRIX BOOST

Offre de paris sur le golf: faites en sorte que Rory McIlroy termine parmi les cinq premiers de la PGA avec un énorme 50/1

NE MANQUEZ PAS

Paris spécial: cotes 30/1 pour Rafa Nadal de remporter l’Open de France

GRANDS BOOSTS

Aperçu des paris: meilleurs paris pour Liverpool, Arsenal et Spurs et trois autres matchs

GROSSE AFFAIRE

Augmentation du pari Chelsea vs Leicester FA CUP: Obtenez Blues à 25/1 ou Foxes à 50/1

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

* Termes et conditions: 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPS25. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 20 mai 2021 jusqu’à 16h00 le 23 mai 2021. Pari maximum de 1 £ à 25/1. Retours payés sous forme de 5 paris gratuits de 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. BeGambleAware.Org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé GamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org Charlie Austin ne le fait pas pense que Timo Werner est un “ buteur hors-jeu ” et serait mieux adapté à jouer aux côtés de quelqu’un comme Romelu Lukaku à Chelsea