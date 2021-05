25 ans après la guerre acharnée CART/IRL, Indycar en paix

Michael Andretti entend la ligne à plusieurs reprises. Oui, il a mené plus de 500 tours à Indianapolis que n’importe quel pilote qui n’a jamais atteint la voie de la victoire.

Il sait également que c’est un titre qui aurait pu être évité si la série Championship Auto Racing Teams et l’Indy Racing League ne s’étaient pas séparées en 1996, divisant les courses américaines à roues ouvertes en deux.

Pour Andretti, cela avait un prix élevé. Il a raté cinq 500 au début de sa carrière – cinq chances de mettre fin à la redoutable malédiction Andretti. Et lui, comme tant d’autres pilotes, n’avait pas le choix. Les grandes équipes et les gros sponsors sont tous allés au CART et les meilleurs pilotes ont suivi dans un divorce amer de 12 ans qui a presque ruiné le sport.

“Je me suis senti trompé”, a déclaré Andretti. « J’ai perdu cinq ans à gagner la course à mon apogée. C’est un sentiment décevant.

Aujourd’hui, les vestiges de ces jours oubliables font à peine une ondulation dans Gasoline Alley.

Les conducteurs sympathiques se délectent de rires et de blagues. Les officiels de la série essaient de développer le sport. La règle controversée qui garantissait aux habitués de l’IRL 25 des 33 places de départ dans le 500 a pris fin il y a longtemps, et Tony George, qui était à l’avant-garde de la scission en tant que président du speedway, n’est plus associé à IndyCar.

Sa famille a vendu Indianapolis Motor Speedway et la série à Roger Penske en janvier 2020. George n’a pas répondu à une demande d’interview.

Bumping est de retour, tout comme les grandes stars, jeunes et moins jeunes. Mais les survivants, comme Andretti et Tony Kanaan, n’oublieront jamais la tension ou la mauvaise volonté qui a conduit au schisme qui a duré jusqu’en 2008. George était au cœur de celui-ci, lançant l’IRL parvenu pour combattre les équipes CART les plus établies avec leurs meilleurs -des pilotes connus.

En 1996, CART a programmé les qualifications pour son US 500 inaugural le même week-end que les qualifications pour la pole à Indianapolis. La série a également prévu que sa course du Michigan se déroulerait le même jour que l’Indianapolis 500 et a utilisé les rangées traditionnelles de trois voitures d’Indy sur la grille de départ.

Alors naturellement, lorsqu’un accident de 12 voitures a emporté toute la première rangée et quatre des six voitures les plus rapides juste au moment où le drapeau vert s’agitait, les fans de l’IRL l’ont considéré comme du karma. Andretti a qualifié cela d’expérience misérable.

La crédibilité de CART a pris un coup lorsque les officiels de la série ont autorisé les équipes à effectuer des réparations ou à utiliser des voitures de secours lorsque la course a repris. Il n’a plus jamais eu lieu le week-end du Memorial Day.

Kanaan, le Brésilien qui a remporté le championnat IndyCar 2004 et le 500 en 2013, se souvient de la réaction des pilotes CART à la victoire dominante de Juan Pablo Montoya en Indy 2000 lorsque Chip Ganassi est devenu le premier propriétaire de l’équipe à revenir pour le 500.

“Nous étions à Milwaukee la semaine suivante et le sentiment était un peu comme ‘Ha, ha, ha, il en a gagné un.’ Mais nous avons dit: «Nous – nous en avons gagné un» », a déclaré Kanaan. «Après ça, c’était juste une descente.»

“Le fait est que nous voulions tous être ici à Indy”, a ajouté Ganassi. «Gagner ce jour-là, c’est ce que j’en retiens, et à bien des égards, ce fut une triste journée en course IndyCar. Dieu merci, c’est derrière nous.

Une fois que Ganassi a fait le saut initial, le jeu était lancé. L’équipe Penske est revenue et a remporté le 500 en 2001 avec Helio Castroneves. Andretti est également revenu cette année-là.

En 2002, Penske a rejoint la série de façon permanente et Ganassi a dirigé une voiture à temps plein dans la série. Avec le retour des grands noms et la perte de CART de son contrat de télévision avec ESPN/ABC, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un gagnant ne soit déclaré.

Puis en 2003, CART a perdu son sponsor titre, FedEx.

Pendant ce temps, la marche vers l’IRL s’est poursuivie. Ganassi est allé à une gamme de deux voitures en 2003 et a conduit trois voitures ou plus au cours de neuf des 13 saisons depuis la réunification en 2008. Andretti est revenu avec trois voitures à temps plein en 2003, une équipe qui se composait de lui-même, Kanaan et trois- fois vainqueur de l’Indy 500 Dario Franchitti.

Mais les poussières ont continué comme l’illustre l’arrivée contestée d’Indy en 2002. Les commissaires de course ont décidé que Paul Tracy, l’un des coéquipiers d’Andretti CART, avait dépassé Castroneves avec deux tours à faire après l’apparition d’un drapeau jaune. Tracy a fait appel de la décision, affirmant que la passe était passée avant le jaune. La décision finale est venue en juillet – pour Castroneves.

Tracy prétend toujours qu’il était le véritable gagnant et pense que les mauvais sentiments ont joué un rôle dans la décision.

“C’était nous contre eux et eux contre nous à ce moment-là, et vous avez eu deux années de suite où les gars de CART sont venus et ont remporté l’Indianapolis 500”, a déclaré Tracy. «Je ne pense pas qu’ils voulaient que cela se reproduise, alors le jaune est sorti et c’était une décision facile. Sans le jaune… .

CART a déclaré faillite après la saison 2003 et bien que Gerald Forsythe, Kevin Kalkhoven et Paul Gentilozzi aient tenté de reprendre la série sous le nom de Champ Car World Series, cela n’a duré que quatre ans. Champ Car a officiellement fermé ses portes en février 2008 et la guérison a commencé.

“Cette époque était comme les démocrates et les républicains le sont maintenant, c’était si divisé”, a déclaré Tracy. « Beaucoup de pilotes ont eu plus d’occasions que lorsque c’était juste solidement CART, et avec 20, 25 saisons derrière nous, c’est probablement le seul point positif à en sortir. Cela a certainement divisé le sport d’une manière qui a éloigné les fans de NASCAR. »

Depuis, les responsables de l’IndyCar essaient de séduire les fans.

Le livre des records comprend désormais les statistiques de CART/Champ Car et après des années de petites foules, de baisse des téléspectateurs et de consternation quant à l’avenir du sport, les courses à roues ouvertes sont à la hausse.

Les conducteurs européens reconnaissent que l’IndyCar gagne en popularité à l’étranger, une nouvelle génération de jeunes conducteurs talentueux amène de jeunes fans américains à bord et les jours tumultueux de la scission ont été oubliés depuis longtemps par de nombreuses personnes qui n’y ont jamais joué un rôle. (Rapport de Michel Marot)