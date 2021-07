25 ans de service Mint Mobile pour 2 500 $ un jour seulement pour Bobby Bonilla Day

Le dernier forfait de Mint Mobile n’est disponible que pour une journée et s’accompagne de 25 années de service sans précédent. Le 1er juillet 2021, Mint Mobile propose le forfait Bobby Bonilla avec 25 ans de service Mint Mobile pour seulement 2 500 $. Le prix se décompose à 100 $ par an ou 8,33 $ par mois.

Ce plan célèbre l’accord de la star du baseball Bobby Bonilla avec les Mets de New York pour régler un contrat de rachat de 5,9 millions de dollars avec un accord de 25 ans. À partir de 2011, chaque 1er juillet, Bonilla collecte plus d’un million de dollars auprès des Mets de New York et continuera de le faire jusqu’en 2035. Mint Mobile s’est associé à l’ancien joueur de baseball professionnel pour offrir aux clients un accord sans fil de 25 ans pour célébrer son grand jour de paie.

Cet accord de 25 ans n’a aucun sens financier pour @mintmobile mais d’une manière ou d’une autre, @grandcru5 nous a négociés. Bonne journée Bobby Bonilla ! pic.twitter.com/T2c3ZuVMw5 – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 1er juillet 2021

Le forfait Bobby Bonilla comprend 4 Go de données haut débit avec appels et SMS illimités. Vous bénéficiez d’un accès gratuit au hotspot et les appels vers le Mexique et le Canada sont inclus. Votre compte sera crédité du montant d’une année de service dans les 48 heures suivant votre achat et se répétera chaque année pendant 24 ans. Le plan est officiellement disponible de 00h01 PST à 23h59 PST le 1er juillet 2021.

Mint Mobile propose actuellement un service sur les réseaux LTE et 5G de T-Mobile et s’est fait un nom en offrant aux clients des remises importantes sur le service sans fil s’ils sont prêts à acheter quelques mois à l’avance. Même avec ses forfaits de trois, six et 12 mois, Mint Mobile propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez acheter. Bien qu’il soit impossible de savoir exactement à quoi ressembleront les réseaux et les forfaits de téléphonie cellulaire dans 25 ans, il est clair que Mint Mobile et son propriétaire Ryan Reynolds sont sérieux.

Mint Mobile offre des données sur les réseaux LTE et 5G de T-Mobile et fonctionnera avec à peu près n’importe quel téléphone déverrouillé. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre téléphone prend en charge la bande 71 de T-Mobile pour LTE et les bandes n71 et n41 pour la 5G.

Home Run

Forfait Mint Mobile Bobby Bonilla

C’est 100 $ par an ou 8,33 $ par mois

Mint Mobile permet aux clients d’économiser de l’argent en vendant des services téléphoniques par tranches jusqu’à 25 ans à la fois sur le réseau T-Mobile.

