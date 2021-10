25 ans depuis les débuts d’Arsène Wenger avec Arsenal

13/10/2021 à 15h15 CEST

L’ancien manager d’Arsenal Arsene Wenger a fait sa première rencontre à la tête de l’équipe de Londres il y a tout juste 25 ans : il a battu les Blackburn Rovers 2-0 et a commencé son héritage à Highbury. Il a joué un total de 1 224 matchs en tant qu’entraîneur-chef et a remporté trois Premier League, sept FA Cup et sept Community Shield dans la meilleure scène du club.

Le Français, qui est actuellement directeur du développement de la FIFA après avoir quitté Arsenal à l’été 2018, Il est l’un des entraîneurs les plus historiques d’Arsenal et du football britannique : il a cumulé 708 victoires, 264 nuls et 252 défaites toutes compétitions confondues.. Il est de loin l’entraîneur le plus ancien avec 7 942 jours, devant George Allison (4 748) et Bertie Mee (3 606).

L’ancien entraîneur de l’AS Monaco ou Nancy, entre autres, C’est celui qui a disputé le plus de matchs depuis que le championnat britannique a adopté le format Premier League avec 828 matchs., suivi de Alex Ferguson (810), Jamie Redknapp (641), David Moyes (559), Sam Allardyce (513), Mark Hughes (466), Steve Bruce (466), Michael O’Neill (359), José Mourinho (345), Roy Hodgson (341) et Rafa Benítez (340).

L’Arsenal de l’Invincible, son chef d’oeuvre

Wenger a eu la grande opportunité de construire le meilleur Arsenal de l’histoire avec des joueurs comme Jens Lehmann, Lauren, Campbell, Patrick Vieira, Fedrick Ljungberg, Robert Pires, Cesc Fàbregas, Dennis Bergkamp ou Thierry Henry. Cette équipe a remporté la Premier League 2003/04 sans perdre un match : avec 90 points, les Londoniens ont signé 26 victoires et 12 nuls.

Cette excellente génération était sur le point de remporter la première Ligue des champions de la club : J’ai éliminé Villarreal en demi-finale de l’édition 2005/06, mais a perdu la finale à Paris contre le FC Barcelone de Frank Rijkaard: Les buts d’Eto’o et Belleti annulés Thierry Henry et l’équipe azulgrana a remporté son deuxième trophée européen.