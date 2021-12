25 bonnes affaires Amazon pour compléter les achats de cadeaux de Noël | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Certaines des meilleures offres que vous pouvez trouver sur Amazon pour faire les derniers achats avant Noël et qu’il n’est pas trop tard.

Vendredi arrive et l’odeur de tout un week-end devant vous pour faire tout ce que vous n’avez pas pu faire le reste de la semaine, comme finir enfin vos achats de Noël.

Si vous êtes à court d’idées pour offrir à Noël et que vous voulez être sûr d’atteindre l’objectif, nous vous proposons 25 idées que vous pouvez acheter sur Amazon dès maintenant et qui arriveront avant Noël.

Le compte à rebours commence car le vendredi de la semaine prochaine est le réveillon de Noël, donc si vous devez faire un cadeau, vous feriez mieux de l’acheter le plus tôt possible.

Amazon Fire TV Stick 4K Max pour 38,99 €

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

Amazon Echo Dot (4e génération) avec montre pour 39,99 €

Realme GT Master Edition

Le nouveau realme GT Master Edition balaie le milieu de gamme avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une charge rapide à 65 W.

Nintendo Switch + 12 mois de Switch Online pour 299,98 €

Honorez le MagicBook Pro pour 699 €

Avec Ryzen 5 de 4e génération, 16 Go de RAM et un poids très léger, ce portable est idéal pour travailler, étudier et même jouer en déplacement.

Samsung Galaxy A02s 4G pour 111€

Amazfit GTR 2 pour 139,99 €

Cette montre connectée dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un capteur SpO2 et d’un contrôle du stress, en plus d’un design élégant et de 14 jours d’autonomie.

Scooter électrique Xiaomi Mi Essential pour 299,99 €

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il dispose de 20 km d’autonomie de batterie avec 25 km/h de vitesse maximale.

Amazon Kindle Paperwhite pour 124,99 €

Le nouveau Kindle Paperwhite de 2021 lance un écran plus grand de 6,8 pouces avec plus de luminosité, des bords plus fins, 8 Go de stockage, il est 20% plus rapide, avec plus d’autonomie et une charge rapide.

Realme Buds Air 2 pour 35 €

Le realme Buds Air 2 est l’un des écouteurs les moins chers avec suppression active du bruit. Ils disposent d’une batterie qui dure jusqu’à 25 heures et d’une puce R2 qui garantit une latence minimale tout en conservant une bonne qualité sonore avec ses drivers de 10 millimètres.

Apple AirTag pour 27,99 €

Dispositif de localisation Apple qui vous permet de localiser vos objets via l’application Find sur votre iPhone ou iPad via Bluetooth. Si vous avez un iPhone 11 ou un iPhone 12, utilisez la technologie ultra large bande pour localiser avec une précision centimétrique.

Xiaomi Mi Band 6 pour 31,90 €

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Apple MacBook Air avec puce M1 pour 999 €

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

realme 8 pour 199 €

Mobile avec un écran AMOLED de 6,4 pouces, un appareil photo de 64 Mpx, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W et 128 Go de stockage.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro pour 59,99 €

Casque Bluetooth avec suppression active du bruit, charge rapide dans son étui, connectivité rapide avec deux appareils et autonomie jusqu’à 6 heures par charge.

Amazon Echo Show 5 (modèle 2021) pour 49,99 €

Cette enceinte intelligente Amazon dispose d’un écran tactile de 5″, d’une double caméra HD, d’Alexa et de diverses fonctions intelligentes qu’elle partage avec d’autres enceintes du catalogue de l’entreprise.

OnePlus Nord CE pour 279,99 €

Le nouveau mobile milieu de gamme pour les masses de OnePlus dispose d’un écran AMOLED de 6,43″, Snapdragon 750G et d’un appareil photo 64MP avec enregistrement 4K.

Xbox Series S pour 299 €

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

iRobot Roomba 692 pour 229 €

Ce robot aspirateur avec contrôle d’application et assistants virtuels a une navigation intelligente et un prix qui en fait le Roomba le moins cher du marché.

Blink Mini pour 22,99 €

Caméra de sécurité intérieure avec résolution vidéo Full HD. Il dispose d’un câble d’alimentation, d’une connexion WiFi, d’un stockage vidéo dans le cloud, d’une détection de mouvement et d’une compatibilité avec Alexa.

Moniteur Xiaomi 1C 23,8 » pour 119,99 €

Moniteur Xiaomi low cost avec un excellent rapport qualité/prix. Il possède un écran IPS de 23,8 pouces avec une résolution FHD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 6 ms. Il possède des ports HDMI et VGA.

Kingston DataTraveler Kyson 128 Go pour 18,13 €

Support en aluminium pour Apple Watch Eono à 10,49 €

Purificateur d’air LEVOIT à 85,49 €

Ce purificateur d’air est idéal aussi bien pour les personnes allergiques que pour les fumeurs, car en plus d’éliminer les particules en suspension et les allergènes, il élimine également les mauvaises odeurs.

Casque HiFi Philips Fidelio X2HR/00 à 89,99 €

