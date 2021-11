25 citations inspirantes de l’icône populaire des PCA 2021, Halle Berry

« Vous ne l’équilibrez jamais complètement. C’est une lutte constante d’un peu plus de temps là-bas, un peu plus de temps ici, et de se sentir un peu coupable tout le temps », a expliqué Halle à Gens.

« Je sais que pour être une bonne mère, je dois être une personne heureuse, épanouie et bien équilibrée et ma carrière en fait partie intégrante », a révélé la mégastar à Telegraph.

« Nous devons les avoir tous les deux et nous devons continuer à essayer de comprendre. Et nous nous trompons parfois. Et devinez quoi, ça va aussi », a expliqué l’actrice de Meurs un autre jour à Gens.