25% de consommateurs susceptibles de dépenser plus ce Diwali : Rapport

Avec Diwali au coin de la rue, de nombreux consommateurs indiens sont prêts à augmenter leurs dépenses. Bien que Diwali ne soit pas un jackpot pour l’économie, le festival entraînera certainement une activité économique relativement plus élevée et accélérera le retour à la normale, selon l’enquête Market Xcel sur le sentiment des détaillants ou des consommateurs autour de Diwali 2021. Selon les résultats de l’enquête, un – le quart (25 %) des consommateurs envisagent une augmentation des dépenses tandis que les deux tiers (66 %) ne sont pas aussi positifs. Plusieurs facteurs tels que la hausse de l’inflation et la baisse des revenus et de la sécurité de carrière jouent encore dans l’esprit de nombreux consommateurs, ajoute le rapport.

« Il est très important de comprendre le sentiment des consommateurs à l’approche de Diwali 2021 dans quelques jours. La pandémie a entraîné de multiples changements générationnels de consommation et des changements de comportement, dont certains sont permanents tandis que le reste reviendra à la normale au cours d’une période. Nous constatons certainement une certaine hésitation parmi les consommateurs car ils restent méfiants face à ce qui les attend, non seulement en ce qui concerne la pandémie, mais aussi les facteurs macro-économiques comme la hausse de l’inflation. Cela signifie pour les marques et les entreprises d’engager ou d’assurer le client de manière plus nouvelle et plus approfondie et de le convaincre pleinement de la valeur économique ou de la justification de leurs décisions d’achat », a déclaré Vishal Oberoi, PDG de Market Xcel.

Le passage accéléré à la mise en ligne causé par la pandémie est là pour rester, ajoute le rapport. Alors que l’habillement a connu une augmentation des intentions d’achat, le sentiment des consommateurs envers l’immobilier reste mitigé. Dans la catégorie des bijoux, l’or connaît une hausse de la demande plus importante que le diamant. Cependant, la catégorie des smartphones ne connaît toujours pas une demande très élevée en raison de la disponibilité limitée des stocks, entre autres problèmes.

Selon le rapport, la croissance automobile a été entravée par des problèmes d’offre tels que des pénuries de semi-conducteurs. Dans la catégorie des biens de consommation durables, un certain nombre de consommateurs envisagent la réparation plutôt que le remplacement afin de prolonger la durabilité des appareils. Il y a une croissance de l’austérité chez les consommateurs qui se sont habitués à travailler à domicile.

«Diwali 2021 est unique en ce qu’il survient à un moment où le monde et l’Inde rampent ou tentent de revenir à la normale contrairement à 2019 qui était pré-pandémique et 2020 qui était en plein milieu de la pandémie. Nous pensons que les résultats appellent les marques et les entreprises à passer plus de temps à comprendre le nouveau consommateur qui émerge dans des catégories avec des besoins et des attentes différents. Le succès à venir dépend autant de la rapidité avec laquelle les marques et les entreprises s’adaptent à ce qui précède », a déclaré Ashwani Arora, directeur exécutif de Market Xcel.

