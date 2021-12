25% des consommateurs achètent une fois par semaine sur Internet

Le commerce électronique a connu une croissance exponentielle en Espagne en raison de la pandémie et prépare maintenant sa consolidation. A tel point qu’actuellement 25 % des consommateurs numériques, c’est-à-dire qu’une personne sur quatre achète une fois par semaine sur Internet. Alors que 40% le font au moins une fois par mois.

C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par la société spécialisée dans la vente flash Veepee et école de commerce IESE, qui révèle également que six consommateurs en ligne sur dix confirment avoir augmenté leurs achats au cours de la dernière année en raison de la crise sanitaire.

Bien que la demande rebondisse, tout comme les inquiétudes concernant la durabilité, seuls 36% des acheteurs en ligne en Espagne sont prêts à payer les coûts dits verts, tant que l’augmentation ne dépasse pas 30%.

Les places de marché, les coups de coeur

79% des consommateurs en ligne en Espagne apprécient le commerce électronique multimarque mLouez auprès d’autres alternatives, telles que des magasins en ligne spécifiques ou des canaux physiques. La plus grande variété de produits (58%) et la des prix plus compétitifs (51%) sont les principales raisons. Les utilisateurs considèrent également qu’il est important de pouvoir acheter des produits de différentes catégories en même temps (49%), ainsi que la facilité de comparaison (48%).

En revanche, les conditions de livraison et les informations disponibles à son sujet avant de formaliser l’achat sont un facteur fortement déterminant. La moitié des acheteurs en ligne n’achètent pas un produit s’ils l’ont les frais de livraison et 40% abandonnent l’achat avant paiement si le délai de livraison n’est pas précisé. En ce sens, 1 consommateur en ligne sur 5 considère le pouvoir comme une priorité choisir la date de livraison et le créneau horaire.

Comment les espagnols paient-ils ?

le moyen de paiement le plus utilisé par les consommateurs numériques en Espagne est le carte de crédit ou de débit (83 %), suivis des portefeuilles numériques (39 %) tels que Google Pay, Apple Pay, Bizum ou PayPal. Concrètement, cette seconde option est surtout utilisée par les moins de 34 ans et par les acheteurs qui achètent des produits et services en ligne chaque semaine. Les deux systèmes de paiement sont choisis pour la commodité et la rapidité qu’ils offrent. En fait, avoir des paiements simplifiés est la troisième tendance la plus utile, pour 71% des acheteurs en ligne espagnols.

Concernant les appareils, 75% des consommateurs en ligne choisissent le mobile comme canal préféré, suivi de l’ordinateur (40%). Par conséquent, 65% préfèrent acheter via des applications plutôt que des sites Web et 7 sur 10 estiment pouvoir reprendre des achats incomplets à différents moments et/ou appareils.

Réseaux sociaux et médias

80% des consommateurs en ligne se sentent influencés par les médias dans leur décision d’achat, les réseaux sociaux étant la chaîne la plus impactée pour la moitié de la population (50%), notamment les femmes et les moins de 34 ans, suivis de la télévision ( 32 %) et presse en ligne (17 %).

Pour sa part, Instagram est le réseau social avec le plus grand impact (37 %), bien au-dessus de Facebook (22 %), WhatsApp (13 %) et YouTube (11 %). Par sexe et par âge, alors qu’Instagram a un impact plus important sur les femmes et les jeunes, Facebook a plus d’influence sur les hommes et les consommateurs plus âgés.

Concernant les recommandations, 73% des consommateurs en ligne regardent les avis des autres utilisateurs avant d’acheter, tandis que seulement 10% font plus confiance aux avis des influenceurs qu’à leur environnement. Ce n’est que dans le cas des jeunes que cela augmente légèrement la fiabilité qu’ils accordent aux influenceurs qui leur recommandent des produits.