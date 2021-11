25 des meilleurs jeux indépendants sur Steam à lister dès maintenant

Alors que le reste de Kotaku est tous dans son Walmart le plus proche, combattant des étrangers à mort au cours du dernier grille-pain à prix réduit, j’ai restauré le contrôle britannique approprié sur le site. Avec une lèvre supérieure raide et un pantalon soigneusement repassé, j’utilise mon autorité incontestée pour écrire sur autant de projets indépendants méconnus qu’il est humainement possible.

J’insiste dès le départ, ce sont des jeux auxquels je n’ai pas joué, donc je ne me porte pas garant de leur qualité individuelle. Au lieu de cela, je suis juste excité qu’ils existent, et j’espère que vous le serez aussi. Si vous l’êtes, une chose incroyable que vous pouvez faire pour les jeunes développeurs indépendants est de lister leurs jeux sur Steam (ou ailleurs), ce qui aide les Evil Algorithms à leur accorder une attention plus méritée. Vous pouvez trouver des liens vers ces pages via les titres de jeux ci-dessous. Alors allons-y.

Du développeur solo pour la première fois, Stutter Fox Studios, Falling Frontier ressemble à quelque chose créé par une énorme équipe. C’est un RTS de science-fiction basé sur des informations, situé dans des systèmes stellaires procgen, avec des détails aussi énormes que la conquête de l’espace, et aussi spécifiques que la gestion de votre équipage, la conception de vos propres navires et ce que le créateur Todd D’Arcy décrit comme « une recherche simulée et opérations de sauvetage et combats physiques. La bande-annonce ci-dessus est racontée par D’Arcy et explique les systèmes du jeu, tout en montrant son design visuel absolument époustouflant.

T2 2022

À l’autre bout de l’histoire, The Way Of Wrath est un RPG en monde ouvert se déroulant à l’âge de pierre. Citant le gothique, Baldur’s Gate et Zelda comme inspirations, ce qui intrigue ici, c’est l’idée qu’en plus de maîtriser la chasse, de gouverner votre port d’attache et de diplomatie, il raconte également l’histoire de personnes vivant dans un monde de culte du soleil et de sacrifice humain qui commencent avoir des doutes sur leur foi.

2022

J’ai entendu pour la première fois que Trombone Champ était en développement lorsque j’ai passé en revue l’extraordinaire jeu de frappe de Holy Wow, Icarus Proudbottom’s Typing Party. Un jeu de style Guitar Hero, mais pour le trombone, réalisé par une personne qui ne sait pas jouer du trombone. La première chose à laquelle j’ai pensé était ce t-shirt. La deuxième chose était à quel point j’avais envie d’y jouer, parce que ça va être idiot. Dan Vecchitto de Holy Wow m’informe maintenant que c’est presque terminé, et… je jure que je n’invente pas ça, a « un scénario caché inspiré de la série Dark Souls ». GOTY 2022, pas de doute.

Fin 2021

Oh regarde! Il s’agit d’attraper des têtards, de regarder le paysage et de trouver des poèmes perdus, le tout dans le but de restaurer les étoiles déchues dans leurs maisons dans le ciel. Bien sûr que oui. Cela ressemble à l’évolution naturelle de Proteus, si calme et splendide, et rendu encore plus attrayant par la musique de Disasterpeace ! Il se décrit comme « un petit jeu contemplatif sur l’exploration d’une zone humide paisible ». Directement sur ma wishlist.

3 février 2022

Acolyte a des ambitions audacieuses. C’est un jeu publié sur Steam qui se joue comme un ARG (jeu de réalité alternative), mais est livré avec un assistant d’IA en langage naturel. Le principe est que vous travaillez en QA, testez cette nouvelle IA, joué en discutant avec elle. Et puis, bien sûr, le mystère se dévoilera – et étant un ARG, il se déroulera en dehors du jeu et dans le monde réel. Il y a déjà une démo à laquelle vous pouvez jouer, que je viens d’avoir, et wow. J’ai poussé les choses en langage naturel, et c’est sacrément bien, même si je ne peux pas tout à fait faire face lorsque vous ne répondez pas correctement à une question. Et brillamment, les développeurs ont récemment fait appel à Olivia Wood et George Lockett en tant qu’écrivains, qui ont tous deux écrit pour Where The Water Tastes Like Wine, tandis que Wood était un écrivain pour Sunless Skies.

T1 2022

Fragments Of A Mind de LoneWolf semble être un mélange impressionnant d’action-RPG de haut en bas, de jeu de puzzle et d’aventure narrative. Il s’agit d’une femme appelée Cassandra, piégée dans ses propres rêves, essayant de découvrir le « sombre secret caché au fond de son esprit ».

mars 2022

Une simulation de camp d’entraînement ? Cela semble terrifiant. Heureusement, le jeu de CarloC est présenté dans des graphismes en pixels très attrayants et, d’après la bande-annonce, semble avoir un sens de l’humour. Vous construisez votre camp d’entraînement, vous dirigez vos pauvres soldats et, apparemment, la nuit, vous avez des rêves inquiétants basés sur le stress à propos de boulettes de viande avec des armes à feu.

Fin 2022

Vous n’avez pas envie d’une simulation de gestion sur un camp d’entraînement de l’armée ? Alors qu’en est-il d’un laboratoire pour soigner les zombies ? Aah, c’est la magie du jeu indépendant. Le jeu de Thera Bytes consiste à tenter de trouver un remède contre le virus zombie, tout en développant votre propre laboratoire, tout en évitant de vous faire manger par des zombies.

2022

J’aime vraiment l’esthétique ici. Blood Impact vient du développeur français solo Edalbung, qui a une formation en assurance qualité et se tourne maintenant vers le développement. C’est un jeu de plateforme 3D, avec des éléments Metroidvania et des combats d’âme. Apparemment, vous utilisez votre propre sang comme arme, ce qui est incroyablement grossier. Il entrera en accès anticipé au début de l’année prochaine.

janvier 2022

Eh bien, honnêtement, c’est le mot « mootroidvania » qui m’a obligé à m’assurer d’inclure celui-ci. Et puis ils ont ajouté qu’il s’agissait de lait cosmique et de puissantes vaches de l’espace, ajoutant: « Ne soyez pas intolérant au galactose », j’étais foutu. Cela a l’air absolument dingue, mais aussi plutôt charmant, et inclura même un « cow-op » à 4 joueurs. Aïe.

Printemps 2022

Je suis un fanatique d’un pitch « X croisé avec Y », alors que les deux jeux mentionnés sont des classiques de tous les temps qui méritent d’être combinés. Riftbound promet le point de rencontre entre Pokémon et Plants Vs Zombies. OUI. Sérieusement, regardez cette bande-annonce ci-dessus, c’est précisément cela. Vous pouvez faire évoluer vos personnages au cours des combats, ainsi qu’utiliser des sorts et des combos. C’est le travail d’une équipe de mari et femme d’Australie appelée Barrel Smash Studios.

T1 2022

En parlant d’équipes mari et femme, Project Haven de Code Three Fifty One est un RPG tactique de type X-COM, avec des graphismes qui auraient vraiment dû provenir d’un studio de 100 personnes. Au lieu d’un combat basé sur RNG, cependant, ils disent qu’il offrira une « expérience au tour par tour hautement réactive ». Et, extraordinairement, le mocap utilisé pour les personnages du jeu a été entièrement capturé sur les téléphones du couple portugais !

2022

Issu d’une équipe britannique de trois personnes, Dream Harvest, Neuronet est un jeu cyberpunk inspiré de Reigns. Entièrement interprété par la voix, avec 23 personnages, un tas de fins différentes et apparemment 5 000 événements d’histoire, il y a aussi une saveur de Phoenix Wright là-dedans. Oh, et vous gérez aussi les ressources de la ville. Je suis vraiment intrigué par celui-ci.

2022

Vous savez que parfois vous jouez à un jeu de golf, et vous vous dites : « Bien sûr, d’accord, mais j’aimerais que la balle soit un koala, et que je puisse la contrôler, et parfois elle serait mangée par un serpent » ? Enfin, Koala Kids Golf répond à vos appels. Le jeu de golf de Doomster Entertainment vous fera jouer comme ladite balle de koala, qua-ping sur certains terrains de golf extrêmement idiots, ramassant des trésors au fur et à mesure. C’est l’avenir du sport.

2022

Il suffit de regarder ces robots bancals ! Ressemblant à une version de plate-forme 2D de Grow Home, cela devrait être un plaisir physique, essayer de marcher, sauter et donner des coups de pied avec des robots à deux bras dégingandés et contrôlés de manière précaire. Il a l’air charmant, et j’espère qu’il pourra trouver cet endroit idéal pour être divertissant et difficile à contrôler.

2022

Oh mon Dieu, j’adore le projet Gutenberg. 60 000 livres numérisés, tous libérés des griffes malveillantes du droit d’auteur américain, préservés et disponibles pour que tout le monde puisse les lire et en profiter. Prose & Codes de Hero Game Co prend le texte de ces livres et le présente sous forme de chiffrements de substitution à résoudre par les joueurs. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le livre complet pour le lire. Lorsque le jeu sortira plus tard cette année, une partie de chaque vente ira au soutien du projet Gutenberg.

T4 2021

Capture d’écran : Conteur

J’étais assez intrigué de voir qu’il s’agissait d’un jeu de «fiction interactive non-fiction». Cela m’a jeté à quel point un concept inhabituel était. Mais cela devient encore plus intéressant lorsque vous apprenez qu’il s’agit des expériences de personnes marginalisées travaillant dans l’industrie audio. Vous pouvez lire une interview de la créatrice Eliana Zebro sur Indie Hell Zone, et le jeu sortira bientôt sur Itch.

2022

Je ne comprends pas pourquoi tous les jeux ne sont pas similaires à Alien Breed. Alors sûrement tout irait mieux? Lumencraft l’a compris, avec ses environnements destructibles et ses tourelles géantes. La torsion ici est l’ajout de la collecte de ressources et de la construction de base. Ceci provient de Star Drifters (Danger Scavenger) et des débutants de 2Dynamic Games, et a l’air correctement crasseux et intéressant.

à déterminer

Mon fils et moi avons récemment regardé Battle Bots sur Netflix, ce qui m’a été rappelé pour la première fois en regardant la bande-annonce de NeoFlux Drift. Et pour cause, étant donné qu’il s’agit d’une bataille multijoueur en cagematch entre une collection de créations métalliques. Jusqu’à quatre joueurs pourront se battre localement (ou utiliser le jeu à distance de Steam ensemble), et cela a l’air convenablement néon et croustillant. J’ai lié à Itch ci-dessus, car il existe une version alpha que vous pouvez télécharger, mais vous pouvez la lister sur Steam ici.

TBA (bien que je soupçonne assez bientôt)

Alors qu’une grande partie de l’histoire est bien représentée dans les jeux, une guerre des années 1990 a trop longtemps été ignorée. Je parle bien sûr de l’invasion de la Finlande par des extraterrestres géants, qui ont été courageusement combattus par les citadins locaux et leur approvisionnement quasi infini d’armes lourdes. Enfin, pour rectifier le tir, vient Jounitus, avec Arrival: Zero Earth. Je veux dire, que puis-je ajouter d’autre ? Enfin, un certain respect est montré à un groupe de héros oubliés.

2022

REGARDEZ CETTE BANDE-ANNONCE ! Sérieusement, ignorez cette vignette horrible, car bizarrement, elle ne ressemble en rien au jeu. Cela semble tout à fait incroyable. La suite de Buckshot Software au Project Warlock de 2017, semblant cent fois plus rapide, plus volumineux, plus éclaboussant et avec un style visuel sur lequel je ne peux pas mettre de mots. Il y a déjà une démo sur Steam et un nouvel amour dans mon cœur.

2022

J’allais en choisir un entre Project Warlock II et BIOTA, car ils sont du même éditeur (Retrovibe). Mais je ne peux pas. Parce que regardez ! C’est un Metroidvania à quatre couleurs, 8 bits, mais tellement occupé et explosif. Je suis tellement fan d’un jeu de plateforme 8 bits moderne, et ça a l’air parfait.

2022

Ce serait grossier d’appeler cette Firewatch avec des robots, mais je n’ai jamais laissé ce genre de choses me surpasser auparavant. Autonima de Baetylus Games sera une aventure narrative à la troisième personne, sur un robot appelé Ohm cherchant à en savoir plus sur ses ancêtres. Cela a l’air tout simplement charmant (même si j’aimerais que ces animations de marche lui donnent un peu plus de sensation de poids), avec un air fantaisiste dans lequel j’aimerais me perdre.

à déterminer

Se décrivant comme un mélange de Dark Souls, Zelda et Brave Fencer Musashi, il s’agit d’une plate-forme/combat/aventure 2D dans laquelle votre personnage vole les runes des ennemis et les utilise pour créer des sorts. Aussi, les chats de compagnie (oui! prenez ça, les chiens), cuisinez de la nourriture et allez à la pêche. J’aime vraiment l’apparence distincte de son pixel art, ainsi que des allusions à un jeu rempli de toutes sortes de surprises amusantes.

2022

Je soupçonne, à la lecture de la description de R734 pour AbsTRace, que la bande-annonce ci-dessus est principalement un bluff. Car aussi soigné que ce jeu de course en ligne minimaliste puisse paraître, il se passe beaucoup plus de choses dans les coulisses. Sur sa page Itch, il explique: «Alors que la simulation de course elle-même peut sembler plutôt rudimentaire, d’autres aspects s’étendent au-delà de la fonction apparente du programme qui semble héberger un groupe de personnages désemparés. Les gens à l’intérieur ne semblent pas savoir comment ni pourquoi ils se sont retrouvés là-bas et au-delà de la course à la première place à la ligne d’arrivée, on ne sait pas quels sont les objectifs de tout cela. Ce qui m’a intrigué. Il y a une démo sur le site Itch.

à déterminer