25 mai – La CTB cherche-t-elle à recréer le cycle haussier de 2013?

Analyse du trading de prix Bitcoin: 25 mai – BTC cherche-t-il à recréer le cycle haussier de 2013?

Après des mois d’approbation quasi-consensuelle dans les médias grand public de Bitcoin en tant que classe d’actifs mûrie et rival de réserve de valeur pour l’or, les dernières semaines ont certainement mis fin à toute notion argumentant prématurément les mérites de Bitcoin en tant que risque potentiel – hors actif.

Ce n’est pas une condamnation de Bitcoin. C’est un rappel que la maturation de Bitcoin est un processus de plusieurs décennies, et bien que Bitcoin soit intrinsèquement antifragile, il s’agit d’un marché encore loin d’inspirer une confiance sans équivoque dans les investisseurs.

La BTCUSD a clôturé la séance de négociation de la semaine dernière à 34 707 $, en baisse de 25% par rapport à la semaine précédente pour clôturer une deuxième perte hebdomadaire successive supérieure à 20% pour la première fois.

Dans mon analyse d’il y a quelques semaines, j’ai suggéré que nous pourrions être dans une phase de correction au cours des prochains mois ou deux, mais la nature précipitée de cette correction n’était pas quelque chose qui aurait pu être anticipé.

Mais alors, qui aurait pu anticiper cette tempête FUD parfaite à la fois? Nous avons même eu l’interdiction statutaire du marché haussier chinois du FUD pour faire bonne mesure, et étonnamment, cela fonctionne toujours!

Après avoir franchi plusieurs niveaux de support, BTCUSD a finalement trouvé un fort rebond de reprise au dernier niveau de support établi de 30400 $ avant que Tesla n’annonce son achat de Bitcoin début février.

Une reprise immédiate a été contrecarrée au niveau de soutien précédent de 43 000 $, qui a maintenant tourné la résistance, et la paire est en train d’établir un soutien à 37 500 $ avant d’aspirer à récupérer 43 000 $. Chacun des niveaux du graphique ci-dessous, identifié pour la première fois dans mon analyse précédente d’il y a quelques semaines, est susceptible d’offrir une résistance à la remontée.

L’importance de 30 000 $ est en outre confirmée par la cartographie des extensions à long terme de Fibonacci. Être en mesure de conserver ce niveau de support est essentiel pour garantir que la tendance principale reste haussière.

Le RSI quotidien indique une divergence haussière dans le territoire de survente qui pourrait davantage se transformer en un swing d’échec haussier (comme illustré par la ligne pointillée dans le graphique ci-dessous), qui est l’un des signaux les plus forts d’un retournement. L’indice de flux monétaire (MFI) indique quant à lui que le marché est actuellement irrationnellement survendu. Ceci est en outre confirmé par diverses mesures en chaîne, qui indiquent la capitulation des détenteurs à court terme alors que les détenteurs à long terme se sont accumulés.

Enfin, en regardant le graphique mensuel, il est clair que ce cycle ressemblera probablement au cycle haussier de 2013 plutôt qu’à 2017, avec un premier pic relativement précoce, suivi d’une forte correction et consolidation avant de redresser de nouveaux sommets vers la fin de l’année. . La durée de la phase corrective pourrait être déterminée par la capacité de BTCUSD à clôturer la session mensuelle au-dessus de 43000 $ en un peu moins d’une semaine.

