25 meilleures offres du Cyber ​​Monday sur les accessoires Chromebook à moins de 35 $

Cyber ​​Monday et ses ventes insensées de Chromebook sont presque terminées, mais vous ne devriez pas laisser la journée se terminer sans ramasser un petit quelque chose pour votre Chromebook ou celui de votre enfant. Des câbles et étuis aux claviers et concentrateurs, nous avons rassemblé les meilleures offres pour compléter votre kit Chromebook.

Chargeur rapide ultra-mince Anker 45W | Économisez 33%



Ce chargeur de 45 W peut se cacher à l’intérieur d’un jeu de cartes – non, vraiment, il le peut – et il en fait un chargeur stellaire pour se glisser dans des endroits restreints, comme ce chargeur de chambre d’hôtel entre la table de chevet et le mur.

24 $ sur Amazon

Chargeur mural USB-C Nekteck 45 W avec câble de type C intégré de 1,8 m | Économisez 20%



Ce chargeur abordable a un câble intégré, ce qui signifie que vous ne pouvez pas oublier accidentellement le câble à la maison et vous retrouver bloqué sans moyen de recharger, comme je l’ai fait plusieurs fois.

16 $ sur Amazon

Chargeur mural à chargement ultra rapide Samsung 45W USB-C | Économisez 29%



Il s’agit techniquement d’un chargeur de téléphone, mais en réalité, le chargeur mural ultra-rapide Samsung 45W est également idéal pour les ordinateurs portables. Pourquoi? Prise en charge PPS, qui est utilisée par un nombre important et croissant d’ordinateurs portables pour aider à réduire l’accumulation de chaleur pendant la charge rapide.

35 $ ​​sur Amazon

Chargeur mural USB C pliable Baseus 65W 3 ports | Économisez 45 %



Vous voulez recharger votre Chromebook et votre téléphone en même temps ? Ce chargeur Power Delivery à trois ports vous permet de charger les deux à pleine vitesse. N’oubliez pas que seule la version blanche est en vente !

28 $ sur Amazon

Chargeur rapide AOHI Magcube 65W PD | Économisez 28%



Ainsi, 65 W est techniquement surpuissant pour les Chromebooks que nous avons actuellement – seuls deux à quatre prennent en charge la charge de 65 W – mais avoir un chargeur suffisamment puissant pour les futurs ordinateurs portables ou le Macbook de votre conjoint n’est jamais une mauvaise chose.

29 $ sur Amazon

Bien que votre Chromebook soit livré avec un chargeur, il n’est pas livré avec un câble autonome, sauf si vous avez acheté un Pixelbook Go. Donc, pour utiliser ces chargeurs plus petits et moins sujets à la chaleur ci-dessus, vous aurez besoin d’un bon câble USB-C d’une puissance d’au moins 100 W, et vous voudrez probablement quelque chose d’une longueur de 3 à 6 pieds afin que vous vous n’avez pas à enfermer trop de mou.

Anker Nouveau câble en nylon USB C vers USB C (6 pi 60 W, paquet de 2) | Économisez 33%



Avec des couvre-câbles tressés et la solide réputation d’Anker pour la fabrication de certains des câbles les plus durables et les plus fiables du marché, ce pack de deux vous permet de laisser un câble à la maison et l’autre au travail.

À partir de 12 $ sur Amazon

Câble de charge rapide USB C vers USB C Baseus 100W PD 5A QC 4.0 | Économisez 20%



Baseus teste les connecteurs de ses câbles et les évalue jusqu’à 20 000 coudes, ce qui signifie que si vous avez tendance à tirer et à casser vos câbles, les câbles Baseus devraient durer plus longtemps pour vous.

10 $ sur Amazon

Anker Powerline III Flow, câble USB C vers USB C 100W 6ft | Économisez 20%



Disponible dans une demi-douzaine de couleurs, l’Anker Powerline III est l’un des câbles USB-C les plus attrayants du marché. Bien qu’il s’agisse de la même puissance nominale de 100 W pour la charge Power Delivery, il y a toujours quelque chose à dire pour avoir un câble qui correspond à votre style.

À partir de 18 $ sur Amazon

UGREEN Câble USB C vers USB C 100W | Économisez 20%



UGREEN s’est fait un nom en proposant d’excellents accessoires USB-C à une époque où l’USB-C évoluait encore, et ses câbles sont conçus pour une charge directe jusqu’à 100 W, ce qui le rend parfait pour les ménages multi-plateformes qui ont à la fois Windows ordinateurs portables et Chromebooks.

9 $ sur Amazon

Alors que la plupart des Chromebooks 13-14 pouces disposent d’un grand nombre de ports, les Chromebooks plus petits n’ont souvent qu’un seul port USB-A et peuvent ne pas disposer d’un port HDMI ou Ethernet. Les meilleurs hubs USB-C sont en vente ce Cyber ​​Monday, et que vous ayez juste besoin de quelques ports USB-A supplémentaires ou du kit complet et de kaboodle, voici des offres de hub USB-C qui valent votre temps et votre attention.

Hub Syntech Type C vers USB 3.0 avec un adaptateur USB C vers USB | Économisez 20%



Ce hub USB-C fait des ports USB-A et rien d’autre, et parfois c’est tout ce dont vous avez besoin, un petit hub pour brancher votre souris, clavier et microphone USB lorsque vous êtes à la maison à votre bureau. Ce hub n’a pas de charge directe, mais la plupart des Chromebooks sont livrés avec 2 ports USB-C pour une raison.

11 $ sur Amazon

Adaptateur multiport Uni USB-C avec HDMI 4K | Économisez 36 %



Uni fabrique certains de nos concentrateurs USB-C préférés, et ce modèle trie la charge de distribution d’alimentation, trois ports USB-A et HDMI pour que vous puissiez l’étendre à un écran secondaire.

26 $ sur Amazon

HOYOKI Hub USB C HDMI, Hub USB-C 8 en 1 avec Ethernet | Économisez 33%



Apparemment un jumeau de mon hub USB-C préféré actuel, le Aukey BCB71, ce hub 8-en-1 a tout pour moins de la moitié du prix des charges Belkin et Anker, vous offrant même un port Ethernet pour une connexion plus rapide et plus stable que le Wi-Fi.

30 $ sur Amazon

Hub Syntech 4-en-1 USB C vers USB avec port de charge de type C | Économisez 20%



Si vous cherchez à étendre les options de port sur votre Chromebook avec un hub USB-C sans fioritures, alors cette option de Syntech fera très bien l’affaire. Il restitue le seul port USB-C qu’il prend lorsqu’il est branché sur votre Chromebook et ajoute trois ports USB-A 3.0 – oh, et il se distingue par les hubs gris ennuyeux dans sa couleur or rose.

14 $ sur Amazon

UGREEN USB-C Hub Ethernet, adaptateur multi-ports 5 en 1 | Économisez 20%



Cette petite chose sexy a Ethernet, HDMI, deux ports USB-A et un port de charge USB-C, ce qui en fait tous les éléments essentiels dans un boîtier plus petit et plus élégant. Parfait pour se glisser dans les pochettes d’ordinateur portable ou les poches de sac à dos, ce hub vous connecte et vous offre un peu plus de flexibilité.

28 $ sur Amazon

Bien que le meilleur moyen d’interagir avec un Chromebook soit l’écran tactile, avoir une bonne souris fiable à portée de main vous permet de faire glisser plus facilement des tonnes de fichiers d’un dossier à un autre ou de cliquer plus rapidement sur des fichiers ou des liens pendant votre travail. Vous pouvez opter pour une connexion filaire, sans fil 2,4 GHz ou Bluetooth, et chaque type bénéficie de remises importantes.

Souris Bluetooth sans fil TENMOS | Économisez 24 %



Tous les Chromebooks sont équipés du Bluetooth, alors pourquoi s’embêter à utiliser votre port USB-A avec un récepteur ? La souris Bluetooth mince et élégante de TENMOS dispose d’un emplacement facile d’accès pour son récepteur (lorsque vous êtes sur l’ordinateur de quelqu’un d’autre) et de dix couleurs au choix.

14 $ sur Amazon

souris sans fil seenda, souris sans bruit 2.4G avec récepteur USB | Économisez jusqu’à 35 %



Le Bluetooth peut parfois être floconneux, de sorte que de nombreux utilisateurs de souris sans fil choisissent toujours d’utiliser un récepteur sans fil 2,4 GHz à la place. Disponible dans une douzaine de couleurs, cette souris abordable est compacte, légère et parfaite pour le cartable de votre enfant.

À partir de 9 $ sur Amazon

Souris filaire USB à la mode en forme d’animal mignon | Économisez 20%



Ne faites pas confiance à votre enfant avec une souris sans fil et le récepteur dont il devra garder une trace ? C’est bon. Il y a encore des options mignonnes disponibles. Disponible en forme de dauphin bleu/rose et de tortue verte, cette souris est d’une taille plus douce pour les petites mains.

8 $ sur Amazon

Souris optique ergonomique verticale sans fil Anker 2.4G | Économisez 29%



Vous essayez d’éviter le canal carpien et le poignet du smartphone pendant que vous travaillez ? Essayez une souris verticale ! Ce modèle abordable d’Anker vous permet d’essayer le nouveau facteur de forme sans perdre près de 100 $ comme le ferait l’ergonomie verticale de Logitech, Razer et d’autres.

20 $ sur Amazon

Mini souris de voyage en forme de hamster CHUYI | Économisez 45 %



Les souris de voyage sont généralement plus petites et mieux adaptées aux petites mains, ce qui en fait le choix idéal pour les étudiants sur leur premier Chromebook. Disponibles en cinq couleurs, ces souris hamster désespérément adorables me tentent, et j’ai déjà une bonne souris.

14 $ sur Amazon

Mettre un étui rigide sur votre ordinateur portable comme vous le feriez sur un téléphone est trop encombrant pour la plupart, mais vous devriez quand même lui donner une protection supplémentaire lorsque vous le sortez dans le monde. Les housses pour ordinateur portable sont un moyen peu coûteux d’éviter les remplacements d’écran à plusieurs centaines de dollars, alors profitez de ces offres.

Housse en néoprène pour ordinateur portable MOSISO avec petit étui | Économisez jusqu’à 25 %



Disponibles pour les Chromebooks de 11,6 à 16 pouces, ces housses couvriront votre ordinateur portable, quel que soit le modèle que vous possédez. Toutes les couleurs ne sont pas en vente dans toutes les tailles, mais si vous fouillez, il y a beaucoup de choix.

11 $ sur Amazon

Housse pour ordinateur portable Voova avec pochette pour accessoires amovible | Économisez 20%



Cette mallette pour ordinateur portable peut voler en solo ou vous pouvez fermer une mallette pour votre chargeur, votre souris et vos câbles et l’utiliser comme sacoche complète pour ordinateur portable.

À partir de 19 $ sur Amazon

Housses pour ordinateur portable AULEEP 17-17,3 pouces | Économisez 30%



Les housses pour ordinateur portable de 17 pouces sont plus difficiles à trouver, mais cette housse bleu sarcelle couvrira votre Chromebook de grande taille à moindre coût. La teinte vive permettra également de repérer facilement votre manche parmi le fouillis de votre bureau.

9 $ sur Amazon

D’accord, ces trois derniers ne coûtent pas moins de 35 $, mais les bons claviers coûtent rapidement cher, et si vous utilisez un clavier externe avec un Chromebook, il vaut mieux que ce soit un sacré bon clavier. Les claviers à touches précieux ont des touches de fonction spécifiques à Chrome OS comme le K580, mais les claviers mécaniques ont juste une sensation magique lorsque vous trouvez la bonne.

Clavier sans fil multi-appareils mince Logitech K580 pour Chrome OS | Économisez 16%



Parce que ce clavier a les touches de fonction Chrome OS, vous n’aurez pas à fatiguer votre cerveau pour vous rappeler quelle touche F correspond à quelle fonction. Vous pouvez également basculer entre trois appareils sans interrompre votre flux.

42 $ sur Amazon

Clavier de jeu Razer Huntsman Mini 60% | Économisez 40 $



Ce clavier super-compact présente l’emblématique Cherry Blue CLICK sur ses touches, mais vous pouvez obtenir des commutateurs linéaires à la place pour quelques dollars supplémentaires. Le rétroéclairage RVB pimentera vos recherches de fin de soirée et vos rapports écrits.

80 $ sur Amazon

Das Keyboard Modèle S Clavier mécanique filaire professionnel | Économisez 39 $



Si vous passez toute la journée à taper à votre bureau (comme moi), vous devriez investir dans un clavier mécanique durable et durable. Das fabrique des claviers pouvant supporter jusqu’à 50 millions de frappes, et les touches brunes silencieuses vous permettent de continuer à écrire même lors d’appels vidéo.

101 $ sur Amazon

Si vous n’achetez qu’un seul accessoire Chromebook aujourd’hui, je vous suggère d’acheter un bon chargeur Power Delivery. Cela vous permet de garder le chargeur encombrant dans la boîte à la maison pendant que vous utilisez quelque chose de plus petit et de plus adaptable au travail, à l’école ou lorsque vous rentrez chez vous ce Noël pour voir les gens.

Si vous avez acheté un Chromebook à votre enfant ce Cyber ​​Monday, vous devez acheter une souris et une housse pour ordinateur portable pour compléter l’ensemble. Après tout, une souris les aidera à faire leurs devoirs plus rapidement, et la pochette aidera à garder le Chromebook en sécurité lorsqu’ils le transportent de la maison à l’école ou qu’ils jettent leur sac à dos sur le canapé lorsqu’ils rentrent d’une journée amenée.