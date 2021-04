25 nouvelles technologiques pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

Dans le métro, dans le bus, pendant le petit-déjeuner, pendant la pause de travail … il vous suffit de 5 minutes pour découvrir tout ce qui s’est passé dans le monde de la technologie

Apple a annoncé hier d’une manière particulière, via Siri, votre prochaine keynote, qui aura lieu ce mois-ci. Ils attendent nouveaux iPad, les AirTags souhaités, et une autre surprise.

En prévision de l’événement Apple, Microsoft a présenté hier son nouvel ordinateur portable, Ordinateur portable Microsoft Surface 4, avec les derniers processeurs d’Intel et d’AMD.

Nous avons testé Montre OnePlus et le dernier haut-parleur intelligent d’Amazon, le Écho Show 10. Nous vous disons le bon et le mauvais dans les reportages et vidéos que vous trouverez un peu plus bas.

Actualités technologiques

Apple confirme sa keynote du 20 avril et c'est tout ce qu'il pouvait présenter.

Selon l'OCU, le mobile «inclus» dans les tarifs Movistar peut être jusqu'à 39% plus cher qu'en magasin.

Téléphones portables

La meilleure façon de nettoyer l'écran de votre mobile sans l'endommager.

Ordinateurs et tablettes

Surface Laptop 4, le nouvel ordinateur portable de Microsoft arrive avec les processeurs Intel et AMD.

L'Hormiguero fait un tour peu connu et très utile de Microsoft Word viral.

Google Chrome et Microsoft Edge font face à une vulnérabilité trouvée dans Chromium.

Comment récupérer des fichiers supprimés dans Windows 10.

Détectez et supprimez gratuitement les logiciels malveillants dans Windows 10 avec cet outil Microsoft.

Mode de vie

OnePlus Watch, contact et premières impressions.

Le nouveau Xiaomi Mi Band 6 en vaut-il la peine si vous possédez déjà le modèle précédent?

Nous avons testé le plus récent haut-parleur intelligent d'Amazon, l'Echo Show 10.

5 alternatives à la montre Lidl que vous pouvez acheter dès maintenant.

5 erreurs très courantes dans les CV que vous devriez éviter.

Comment préparer un thé au curcuma, une infusion aux bénéfices surprenants pour votre santé.

Les 5 grands bienfaits du café pour votre santé et la meilleure façon de le préparer.

L'astuce virale pour chauffer le riz au micro-ondes sans le rendre dur.

Ce que vous pouvez et ne devez pas cuire dans une friteuse sans huile.

Loisirs et jeux

5 accessoires pour tirer le meilleur parti de votre téléviseur.

Une fois de plus, ils retardent la première de Venom: There Will Be Carnage.

La mise à jour PS5 permettra de transférer des jeux sur des clés USB et d'apporter de nouvelles fonctionnalités sociales.

Moteur

La DGT confirme le jour où les feux V-16 peuvent être utilisés pour remplacer les triangles dangereux.

La DGT vous met à l'épreuve: combien d'infractions voyez-vous dans cette vidéo de seulement 40 secondes?

Les curiosités du jour

Xiaomi présente la " Ferrari " des toilettes intelligentes que vous souhaiterez avoir.

Cyberlandr transforme le Cybertruck de Tesla en camping-car pliable.

Disney a conçu un sabre laser dans le plus pur style Star Wars, mais cela fonctionne-t-il?

Cela a été le résumé de l'actualité technologique du jour.