25 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Découvrez tout ce qui s’est passé dans le monde de la technologie au cours des dernières 24 heures, en prenant 5 minutes pour lire notre résumé de l’actualité en gros titres.

Xiaomi a annoncé par surprise que arrêtez d’utiliser le Mi dans les noms de tous vos produits. Par conséquent, le Xiaomi Mi 12 s’appellera Xiaomi 12 pour sécher. Cela va nous coûter de nous passer du slogan.

La populaire la compagnie de téléphone Amena disparaît à jamais après avoir été absorbée par Orange. Nous vous disons ce qui arrivera à vos clients.

Le le plus gros vol de crypto de l’histoire (600 millions de dollars) s’est retrouvé dans des faux, retournant l’argent, et avec de nombreuses questions sans réponses. Que s’est-il passé?

Actualités technologiques

TikTok suit les traces d’Instagram et veut nous vendre des produits dans une nouvelle section de son application. Lire les nouvelles

Si ces applications de minage de crypto-monnaie sont installées sur votre smartphone, supprimez-les dès que possible. Lire les nouvelles

Le virelangue est terminé : Xiaomi dit au revoir au « Mi » dans tous ses produits. Lire les nouvelles

Amena disparaît à jamais : qu’arrivera-t-il à tous vos clients ? Lire les nouvelles

Ils restituent les 600 millions de dollars du plus gros vol de crypto-monnaie de l’histoire : l’accord a été respecté. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Dites adieu aux caméras du Samsung Galaxy Z Fold 3 si vous déverrouillez le bootloader. Lire les nouvelles

Le Lenovo Legion Phone Duel 3 serait le premier terminal à sortir le Snapdragon 898. Lire les nouvelles

Comment tester les dernières fonctionnalités de WhatsApp avant tout le monde. Lire le tutoriel

Realme 8i : Mediatek G96, écran 120 Hz et tout ce que l’on sait sur le plus basique de la famille 8. Lire l’actualité

Ils constatent que les iPhones plus anciens améliorent leurs performances et fonctionnent plus rapidement en changeant de région. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Accès en tant qu’administrateur sur n’importe quel Windows 10, possible avec une souris Razer. Lire les nouvelles

Le nouveau gadget Lidl à seulement 7 euros est parfait pour organiser la rentrée. Lire les nouvelles

Mode de vie

Pourquoi le nouveau Xiaomi Redmi Buds 3 Pro est l’un des meilleurs écouteurs de 2021. Lire le rapport

Comment obtenir une voiture ou une maison à un prix avantageux avec les enchères en ligne de la BOE. Lire les nouvelles

Xiaomi mise aussi sur vous habiller : c’est ainsi que sont ses nouvelles chaussures antibactériennes pour ces temps. Lire les nouvelles

7 erreurs qui font une bonne salade russe, selon Chicote ou Arguiñano, ne les faites pas ! Lire les nouvelles

Faut-il réfrigérer les gâteaux et biscuits aux fruits que l’on ne consomme pas pour le moment ? Les experts nous l’expliquent. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Guide d’achat d’une Smart TV 4K UHD en 2021. Lire le rapport

Microsoft introduit un cheval de Troie sur ses consoles Xbox. Lire les nouvelles

Call of Duty est le jeu vidéo le plus vendu en Amérique depuis 2009, moins de deux fois. Lire les nouvelles

Moteur

Le pilote automatique de Tesla fait à nouveau l’objet d’une enquête après une série d’accidents. Lire les nouvelles

Science

Les scientifiques osent déjà prédire l’année exacte de la prochaine grande pandémie. Lire les nouvelles

Voici à quel point l’eau en bouteille est nocive pour l’environnement. Lire les nouvelles

A quoi sert vraiment l’oxyde d’éthylène qui crée tant d’alarmes ?. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Arkup 75, le manoir flottant qui est aussi un bateau électrique solaire. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!