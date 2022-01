25 pistes déterminantes pour la carrière de The Starboy

Comme son pseudonyme ambigu, la musique de The Weeknd se délecte d’histoires vivantes de débauche nocturne avant de faire face à leurs conséquences qui donnent à réfléchir. Au cours de la dernière décennie, l’artiste canadien (né Abel Tesfaye) est sorti de l’underground pour devenir l’une des plus grandes stars mondiales. Après avoir abandonné une série de mixtapes et rejoint une nouvelle classe de Les renégats du R&B, The Weeknd est entré dans la mêlée pop en s’associant au super-producteur suédois Max Martin et à d’autres pour devenir la superstar mondiale que nous connaissons aujourd’hui. Avec chaque incarnation, cependant, les thèmes lyriques de The Weeknd ne se sont jamais égarés : il reste un chroniqueur passionné du sexe, de la drogue et des extrêmes émotionnels. Sa capacité innée à non seulement garder une longueur d’avance, mais également être la courbe, a fait de lui l’un des plus grands perturbateurs de la pop, tandis que sa musique continue de façonner le paysage pop. Les meilleures chansons de Weeknd, ci-dessous, offrent un aperçu de son ascension extraordinaire.

25 : Sans coeur

« Heartless » a été le premier avant-goût de l’ère After Hours de The Weeknd, présentant aux fans cette énergie chaotique et torride qui allait définir son époque la plus réussie à ce jour. Le refrain est une sorte d’énoncé de thèse pour After Hours alors qu’Abel chante : « Pourquoi ? Parce que je suis sans cœur/ Et je suis de retour à mes habitudes parce que je suis sans cœur/ Tout cet argent et cette douleur m’ont rendu sans cœur/ Vie basse pour la vie parce que je suis sans cœur. – Sam Armstrong

24: Maison des ballons / Filles de table en verre

Essentiellement deux chansons en une, « House Of Balloons/Glass Table Girls » s’ouvre sur une intro de synthé spatiale avant de se transformer en une seconde moitié électrisante, nous donnant deux côtés contrastés à la scène de la fête. The Weeknd n’est pas étranger à l’utilisation de structures en deux parties, ou même de chansons qui servent d’appel et de réponse les uns aux autres, et « House Of Balloons/Glass Table Girls » est l’exemple parfait de ses compétences narratives innées, comme il raconte une fête qui tourne au noir sur un sample de Siouxsie And The Banshees.

23 : La Chute

The Weeknd entre dans l’intrépidité sur ce morceau de Échos du silence, nous faisant savoir qu’il « n’a pas peur de la chute ». L’affirmation courageuse de l’artiste selon laquelle il n’a pas peur de l’échec fait que ses vers sur la célébrité et l’argent sont durement touchés. Il insiste pour vivre dans l’instant – l’une des meilleures qualités d’un chanteur qui traite de l’éphémère du moment présent.

22 : Ivre d’amour (Remix)

Vous vous souvenez quand chaque artiste produisait des remixes de « Drunk In Love » de Beyoncé ? Tesfaye a jeté son chapeau sur le ring en 2014, et sa voix s’est adaptée à la piste comme un gant. Le crooner R&B fait de la chanson la sienne unique en se penchant davantage sur l’aspect ivre que sur la partie « amour », montrant qu’il peut tisser une toile, même sur une chanson qui n’était pas la sienne à l’origine.

21: One Right Now (avec Post Malone)

Une fois que The Weeknd et Post Malone ont commencé à taquiner un morceau collaboratif, ce devait être un succès. Deux des plus grandes stars du monde se sont réunies pour un hymne massif, prêt à dominer les charts rien qu’en puissance. Heureusement pour nous, la chanson est un classique absolu du duo, construit autour de leurs personnalités mais avec suffisamment de trucs et de flair pour être entièrement frais. – Sam Armstrong

20 : élevé pour cela

« High For This » a fait entrer les auditeurs dans le monde de Tesfaye en tant que morceau d’ouverture de Maison des ballons, une intro parfaitement sombre et tonitruante qui vous prépare à des montagnes russes d’émotions. Sur cette chanson, il réconforte une femme pendant qu’elle fait la fête – quelque chose que The Weeknd n’est pas étranger à.

19 : temps perdus

« Wasted Times » est souvent considéré comme l’une des meilleures chansons de The Weeknd. Présent sur son EP 2018, Ma chère mélancolie, la chanson montre une autre facette de la vie romantique de l’artiste R&B, dans laquelle il déplore ses actions d’une manière plus mature. La production rappelle fortement House Of Balloons, mais avec une couche supplémentaire de profondeur et de perspicacité dans la vie personnelle de The Weeknd.

18 : Jeux méchants

De nombreux fans de Weeknd attribuent à « Wicked Games » leur première exposition à l’artiste. Les sentiments de la chanson jouent sur une solitude palpable et offrent une gratification sexuelle comme solution très temporaire. La vidéo musicale en noir et blanc prête également un récit à la solitude, avec The Weeknd chantant devant la caméra avec un fond principalement stérile. Inutile de dire que beaucoup pourraient se rapporter à ses émotions, et nous revenons depuis plus souvent.

17 : Souvent

Les rendez-vous sexuels et la consommation de drogue sont un thème récurrent dans les chansons de The Weeknd, et sur « Often », il dégage une attitude cavalière à propos des deux. Les moments entre la nuit et le matin semblent être un flou, marqué par des paroles ambiguës et des références vantardes. Le mode de vie n’est peut-être pas dans notre élément mais, pour lui, ce n’est qu’un autre jour. L’un des grands succès de son deuxième album studio, Beauty Behind The Madness, « Often » est devenu triple platine aux États-Unis et or dans son Canada natal.

16 : Reprendre mon souffle

Sur « Take My Breath », Abel Tesfaye entre dans un univers alternatif où son son de prédilection est inspiré des années 70 et son énergie se concentre sur le chauffage de la piste de danse. Bien sûr, The Weeknd peut le faire avec son post-R&B unique en son genre, mais sur « Take My Breath », il sort le pantalon à pattes d’éléphant et sort de sa sieste disco prêt à faire la fête. – Sam Armstrong

15: Je ne peux pas sentir mon visage

The Weeknd a toujours cité Michael Jackson comme une influence musicale, et cela transparaît pleinement dans «Je ne peux pas sentir mon visage. » Peut-être son morceau le plus reconnaissable, « Can’t Feel My Face » est passé directement au n ° 1 grâce à son son alimenté par la disco-funk et son refrain contagieux. Dans le clip, The Weeknd est sur scène en train de faire ses meilleurs mouvements de Jackson et de se faire huer pendant le karaoké – un côté amusant que l’on ne voit pas souvent dans les visuels de mauvaise humeur du chanteur.

14 : Les Collines

« The Hills » est un autre hit de Beauty Behind The Madness. La chanson a culminé au n ° 1 du Billboard Hot 100 et a occupé une place dans le Top 10 dans cinq autres pays. Les paroles hypnotisantes, « Quand je suis foutu/C’est le vrai moi », étaient sur le bout de toutes les langues en 2015, et la piste boostée aux basses a obtenu une certification diamant, ce qui en fait l’une des chansons de Weeknd les plus réussies. de sa carrière.

13: L’a gagné

Ce single primé aux Grammy a pris d’assaut la radio en 2015. Another Beauty Behind The Madness coupé, la chanson a également figuré dans le Cinquante nuances de gris bande-son, propulsant Tesfaye dans le grand public. La voix séduisante de la chanteuse a occupé le devant de la scène sur la bande originale du film, et « Earned It » est devenu le premier single du chanteur canadien dans le Top 5, culminant à la troisième place du Billboard Hot 100. Le visuel NSFW qui l’accompagnait correspondait à la fois au film provocateur et à la nature intensément charnelle. de la chanson.

12: La Zone (avec Drake)

Le week-end et Canard travaillent ensemble depuis 2011, lorsque Drake a mis le chanteur émergent sur la carte avec une place d’invité sur son Prends soin album. Drizzy a rendu la pareille et a sauté sur « The Zone », de la mixtape 2011 de The Weeknd, Trilogy. Le single downtempo met à nu un récit dans lequel Tesfaye a l’intention de coucher avec une fille, mais pense à quelqu’un d’autre. Le message n’est pas nécessairement nouveau, mais le chanteur a une façon d’exprimer sa vulnérabilité d’une manière surprenante, incitant ses fans à revenir pour plus.

11: Loft Musique

Presque toutes les soirées en 2011 ont été enregistrées par House Of Balloons, et les paroles de « Loft Music » ont mis tout le monde dans l’étouffement. La chanson échantillonne « Gila » de Beach House et bascule dans un monde fantastique et racé dans lequel la vie éveillée et la consommation de drogue semblent être un rêve lucide. Personne ne sait comment chanter les moments imprudents de la jeunesse comme The Weeknd, et ce morceau audacieux a mis tout le monde en alerte pour en savoir plus sur le talentueux chanteur.

10 : Parlez-en à vos amis

Cet ajout produit par Kanye à Beauty Behind The Madness est une superbe piste au piano détaillant les expériences de Tesfaye avec la célébrité. Les paroles sont particulièrement vulnérables d’une nouvelle manière, aidant l’album à devenir le disque le plus vendu de The Weeknd à ce jour. Au lieu des synthés de mauvaise humeur habituels, Tesfaye applique son falsetto soyeux sur un échantillon de soul classique, avec l’aimable autorisation de « Can’t Stop Loving You » de Soul Dog. Le single a obtenu la certification platine et a passé un temps considérable dans les charts Billboard Hot 100 et R&B.

9 : Sauvez vos larmes

The Weeknd a une capacité inimitable à évoquer la catharsis à partir des accents les plus subtils. Dans « Save Your Tears », c’est la ligne de synthé descendante du refrain qui met l’accent sur ses lamentations, alors qu’il chante : « Tu aurais pu me demander pourquoi j’avais brisé ton cœur/ Tu aurais pu me dire que tu t’effondrais/ Mais tu est passé devant moi comme si je n’étais pas là / Et a juste fait comme si tu t’en fichais. Comme toutes les meilleures chansons de Weeknd, Tesfaye parvient à se faire à la fois héros et méchant. – Sam Armstrong

8 : Le matin

« The Morning » se classe toujours parmi les meilleures chansons de Weeknd, et son impact sur sa carrière est sans précédent. Le sujet de celui-ci est assez clair : le sexe, la drogue, les voyages et le style de vie de rock star sur des synthés brumeux et des riffs de blues woozy. Avec « The Morning », Tesfaye a créé un nouveau sous-ensemble de R&B : les jams de gueule de bois. La chanson a également joué dans le film 2019 Uncut Gems, lorsque The Weeknd (jouant lui-même) l’interprète dans une boîte de nuit sombre.

7 : Pierre qui roule

Tiré de sa trilogie de mixtapes, « Rolling Stone » a vu le chanteur énigmatique baisser légèrement sa garde, dédiant le clip à ses fans et l’accompagnant d’une lettre ouverte. « Parce que je suis un homme de peu de mots, j’ai choisi de faire une vidéo pour vous montrer comment je me sentais et où j’en suis. En général, je n’aime pas « nourrir à la cuillère » mon public parce que j’ai grandi en idolâtrant des conteurs qui racontent des histoires en utilisant le symbolisme, donc c’était dans ma nature de faire la même chose. » Le chanteur réfléchit alors qu’il s’adresse à la caméra sur une simple mélodie de guitare.

6 : Les Oiseaux Pt.2

Eh bien, elle n’a pas tenu compte de son avertissement, et maintenant elle tire avec une arme à feu. La combinaison de pleurs, de coups de feu et de corbeaux au début de « The Birds Pt.2 » brosse un tableau étrange. Ce morceau sombre illustre le savoir-faire de Tesfaye en matière de narration, ce qui en fait l’une des meilleures chansons de The Weeknd dans une liste de succès.

5: Les Oiseaux Pt.1

The Weeknd réfléchit souvent à ses difficultés relationnelles et propose ici un avertissement littéral de ne pas tomber amoureux de lui. Sur « The Birds Pt.1 », Tesfaye va jusqu’à décrire le fait de tomber amoureux de lui comme « tomber au point de non-retour » ; à la fin du morceau, vous priez pratiquement pour que toutes les femmes qui écoutent en tiennent compte. Mais alors qu’adviendrait-il de la musique ?

4: Starboy (avec Daft Punk)

« Starboy » trouve que The Weeknd entre dans sa gloire et se délecte de son propre talent. La vidéo qui l’accompagne le montre marchant dans un manoir immaculé et brisant ses propres plaques d’enregistrement. Le single et le platine album du même nom a également représenté la star de The Weeknd franchissant le seuil de la gloire et entrant dans un nouveau chapitre de sa musique. Fruit d’une collaboration avec le duo de musique électronique français Daft Punk, le morceau chargé de synthés a été sept fois disque de platine aux États-Unis et a culminé à la première place des palmarès Hot 100 et Hot R&B/Hip-Hop de Billboard.

3: Roi de l’automne

Tesfaye laisse tomber un peu de vantardise bien méritée sur beaucoup de ses morceaux, mais « King Of The Fall » a certains de ses vers les plus puissants. Une fois de plus, le chanteur partage son point de vue en tant que protagoniste de sa propre débauche hédoniste et accélère son débit langoureux habituel. Il est sorti en tant que morceau autonome avant sa tournée King Of The Fall en 2014 et a servi de précurseur à Beauty Behind The Madness, qui a été abandonné l’année suivante.

2 : Descente

La mixtape House Of Balloons était une grande introduction au récit push-and-pull de The Weeknd sur les relations. Sur « Coming Down », l’artiste chante ses sentiments autour d’une relation sous l’influence, s’excusant (mais pas vraiment) pour les choses qu’il a faites quand il était défoncé. Le morceau crée l’atmosphère brumeuse de descendre d’un high intense et de se retrouver face à la dure réalité.

1: Lumières aveuglantes

« Blinding Lights » n’est pas seulement l’une des meilleures chansons de Weeknd, c’est l’un des grands moments pop du 21ème siècle. La ligne de synthé sonne comme si elle était tirée d’un jeu vidéo des années 80 et les tambours cognent dans votre poitrine comme cette sensation après une trop grande tasse de café. C’est une performance exaltante, et Abel Tesfaye parvient à créer et à réduire la tension en un claquement de doigt. « Blinding Lights » est une masterclass en écriture de chansons pop et présente The Weeknd au sommet de son art. – Sam Armstrong

