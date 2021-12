25 produits de beauté viraux TikTok que vous souhaiterez acheter plus tôt

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Un autre jour, une autre trouvaille glorieuse de TikTok.

L’application populaire de partage de vidéos est le cadeau qui continue d’être offert, car les amateurs de maquillage et de soins de la peau continuent de bénir leurs abonnés avec leurs meilleurs conseils, astuces et achats de beauté. Que les TikTokers plantent des sites Web sur des rouges à lèvres nude ou s’extasient sur les produits cultes – nous parlons du Black Honey de Clinique et du Renewing SA Cleanser de CeraVe – il y a quelque chose à découvrir pour tout le monde.

Puisque nous savons très bien qu’il est facile de parcourir la plate-forme de médias sociaux pendant des heures, nous avons rassemblé 25 produits de beauté viraux TikTok qui valent tous. Célibataire. penny. Des produits de base de la pharmacie aux outils uniques, ces cadeaux vous feront souhaiter de les avoir ajoutés à votre panier plus tôt.