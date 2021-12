25 Saint-Sylvestre et voeux du Nouvel An 2022 pour WhatsApp | Vie

Si vous ne trouvez pas de nouveaux messages pour féliciter le Nouvel An, ne vous inquiétez pas : nous vous laissons ici 25 vœux du Nouvel An et du Nouvel An 2022 à envoyer par WhatsApp cette semaine.

Pour ceux qui aiment le Nouvel An, ces jours sont spéciaux. C’est le début de tout, les enfants de la maison sont heureux et nerveux puisqu’il reste peu pour les Rois Mages à venir, la famille se prépare avec leurs plus beaux habits et vous voyez des cousins ​​que vous n’avez pas vus depuis longtemps temps.

Avec la crise du COVID19, nous avons eu deux Noëls différents, avec moins de contacts et moins de réunions de famille. Il est parfois difficile de vivre avec une telle situation, mais nous sommes forts et nous continuons.

Pour cette raison, et parce qu’il y aura de la famille que nous ne pourrons pas voir à ces fêtes, les messages de félicitations de WhatsApp ne peuvent pas manquer. Ils sont beaux, coûtent très peu et font sourire celui qui les reçoit.

Nous, de ComputerHoy, vous laissons une sélection de 25 phrases parfaites à envoyer à vos amis, connaissances et famille. Avec leurs GIF et images correspondants, ce qui donne toujours plus de plaisir et d’amour au message.

25 voeux du Nouvel An et du Nouvel An 2022 à envoyer par WhatsApp

Les plus jolies

Que vous finissiez l’année comme vous le méritez, avec les vôtres et avec ceux qui vous aiment. Bonne année ! Rassemblons nos verres pour porter un toast à l’amour et à la paix dans le monde. Un sincère souhait d’une année meilleure. Si cette 2021 a été bonne c’est parce que je l’ai passée à vos côtés, j’espère que 2022 est encore meilleure pour ce qu’elle signifie. Bonne année, que 2022 vous apporte la plus grande des joies. Bonne année ! Je porte un toast à vous et moi, car 2022 est notre année. Bonne année, car en 2022 nous devrons continuer à réclamer mais nous le ferons ensemble. Bonne année, peu importe si c’est le Nouvel An, vous pouvez continuer à la maison avec la couverture allongée sur le canapé, cette année est l’année où nous ferons ce que nous voulons. Bonne année ! Même si tout est fermé, n’oubliez pas que la fête est en vous. Parce que vous êtes la fête. Bonne année!

Le plus drôle

Ce réveillon, je n’ai encore rien bu pour vous féliciter le premier pour la nouvelle année. Bonne 2083 ! Les amis sont comme les radars de la Garde civile : même si vous ne les voyez pas, ils sont toujours là. Bonne année!

Bonjour à tous! Il s’agit d’un message personnalisé que je vous envoie/vous/vous/vous… Bonne année à vous ! J’aimerais que mes problèmes soient aussi éphémères que mes résolutions du Nouvel An. Bonne 2021 et à bientôt en salle… ou pas ! Puisse en 2022 trouver le bonheur, la santé, l’amour, la paix, l’argent et tout ce dont vous avez besoin. Ce que vous ne trouvez pas, cherchez-le sur Google, qui a toujours la réponse. Bonne année! Ce soir, il y a une démonstration à la Puerta del Sol, il y a douze raisins. Transmettez-le ! Ce réveillon du Nouvel An, n’oubliez pas d’économiser. Je vous félicite et vous vous occupez de le diffuser parmi le reste de mes contacts. Bonne année 2022 ! Avant que le soleil ne se couche cette année, avant que les souvenirs ne s’estompent, avant que la toile ne commence à s’enliser… Je vous souhaite une bonne année 2022 même s’il est 14h ! Le soir du Nouvel An, la coutume est de jeter les vieilles choses pour faire place aux nouvelles. Attention à ne pas tomber entre mes mains ! Bonne 2022 !

La meilleure chose que vous puissiez offrir au Nouvel An est votre amour, c’est toujours le moins cher et ça change toutes les deux semaines. Bonne 2022 ! Il ne reste que 364 jours de souffrance avant le prochain Nouvel An. Ils vont être longs… en attendant, joyeux 2022 !

Le plus romantique

En 2021, nous nous sommes rencontrés et notre amour s’est épanoui. J’espère qu’en 2022 notre amour restera tout aussi vivant. Passez une très bonne année. Je t’aime! Je porte un toast à cette année que nous avons passée ensemble et j’espère que beaucoup d’autres viendront. Bonne 2022 ! Douze mois, quatre saisons, un cœur heureux et des yeux rêveurs. Bonne année! Je souhaite que ce réveillon du nouvel an mon immense amour remplisse votre cœur. Bonne année 2022 ! En 2021 j’ai gagné au loto car j’ai le trésor le plus précieux : ton amour. J’espère le garder dans la nouvelle année qui commence et qu’il est toujours dans mon cœur. Bonne année à ma moitié. A vos côtés, 2022 arrive pleine d’illusion, de bonheur et d’amour. Je t’aime!

Je voulais t’envoyer quelque chose de très spécial pour te féliciter pour la nouvelle année, mais j’ai un problème… comment emballer tout mon amour et un doux baiser ? Tout ce que je demande au Nouvel An, c’est vous. Bonne 2022 !

Et pour l’instant les 25 félicitations. Il ne vous reste plus qu’à choisir ceux qui vous plaisent le plus. Bonne année, chers lecteurs !