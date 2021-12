25 secrets juteux sur l’entretien avec le vampire

6. Il s’est avéré que Cruise savait exactement dans quoi il s’engageait et, bien qu’il aurait été « profondément blessé » par la critique initiale de Rice, il a attrapé le rôle par la jugulaire, en lisant tous ses livres, en apprenant le piano, en perdant du poids et en s’imprégnant l’ambiance à Paris avec sa femme d’alors Nicole Kidman pour avoir une longueur d’avance sur le style de vie hédoniste de Lestat avant le début de la production.

Parmi les sources, qui sont racontées du point de vue de Louis, « vous devez les lire très attentivement pour trouver des indices sur qui est Lestat », a déclaré Cruise en 1994.

Et à la fin, il est devenu Rice – et, selon l’auteur, il a transformé tous les lecteurs qui étaient initialement indignés comme elle l’était.

« Je pense que Tom a fait un travail formidable, je le fais vraiment », a-t-elle reconnu dans une interview en 1994. « Moi aussi, j’ai été choqué au début et j’étais tout à fait contre, mais Tom Cruise a vraiment lu les livres, je pense, et il a compris l’essence de Lestat. Il a obtenu le pouvoir de Lestat, son charisme et son charme. Il a tout compris. de cela dans le film. Il avait une grande habileté dans cette performance, je pense, et une grande puissance. «

Rice a noté que le seul problème était que Cruise était trop charmant. « Puisqu’il n’est pas si méchant, pourquoi Louis déteste-t-il Lestat ? Comment peut-il ? elle a également réfléchi en 1994. « Eh bien, je prendrai ce problème n’importe quel jour sur une solution plus superficielle. Tom est la bonne note. Et Louis était Louis. Rien ne pouvait réconforter Louis. Le film l’a eu. »