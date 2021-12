25 Spider-Man: No Way Home Oeufs de Pâques et références à travers le multivers

Cet article contient des spoilers de Spider-Man : No Way Home !

Cela ne vous surprendra pas du tout d’entendre qu’un film comme Spider-Man: No Way Home regorge d’œufs de Pâques et de références. Alors que la plupart des films MCU ont cela pour eux, No Way Home a l’honneur d’être un film MCU qui est directement lié non seulement à d’autres films MCU, mais à l’histoire du film de super-héros dans son ensemble – donc les auto-références sont vraiment le nom de le jeu.

Mais en plus de hocher la tête et de rappeler d’autres films et, bien sûr, des bandes dessinées, No Way Home doit également une grande partie de ses œufs de Pâques au jeu vidéo Spider-Man qui est arrivé sur PS4 en 2019. Tous ces facteurs se combinent pour faire de No Way Home l’un des films MCU les plus riches en références à ce jour – et nous sommes sûrs qu’il y en a plus que ce que nous avons rassemblé ici.

Naturellement, nous entrons dans les spoilers sur cette liste, alors prenez soin de vous et évitez cela si vous n’avez pas encore vu le film. Si vous avez, cependant, ou si vous êtes le genre de personne qui ne craint pas de savoir dans quoi vous vous dirigez avant d’entrer dans un théâtre, jetez un œil à la liste ci-dessous et faites-nous savoir dans les commentaires quels étaient vos favoris!

Spider-Man: No Way Home est maintenant en salles.