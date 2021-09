25 stars que vous serez choqué de découvrir n’ont jamais gagné un Emmy

Lauren Graham et connie britton a peut-être joué deux des mamans les plus mémorables à la télévision, mais aucune n’a remporté un Emmy Award.

Et bien que vous puissiez penser à Game of Thrones, This is Us and Friends comme l’une des plus grandes émissions de télévision de mémoire récente, vous seriez surpris d’apprendre laquelle de leurs pistes n’a pas non plus été récompensée par un Emmy Award. Prenez le drame de HBO, par exemple : Peter dinklage gagné quatre fois pour avoir joué Tyrion Lannister, mais Kit harington rentré chez lui les mains vides non pas une mais deux fois.

Avant les Emmys 2021 le dimanche 7 septembre. Le 19, nous avons examiné en détail lequel des plus grands titans du cinéma (oui, y compris quelques lauréats d’un Oscar) n’a pas encore remporté le prix le plus convoité de l’industrie de la télévision – malgré leurs meilleures tentatives.

Vous serez particulièrement gêné d’apprendre combien de fois Steve Carell, Don cheadle et Sandra Oh ont été nominés sans sortir vainqueurs. Inutile de dire que nous souhaitons que cela se produise un de ces jours !