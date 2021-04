25 titres extraordinaires du pionnier du rock indépendant

En 1993, Liz Phair fait irruption sur la scène avec son premier album révélateur, Exile In Guyville, qui à la fois a jalonné sa place dans la scène indie rock tout en donnant un doigt géant à l’establishment rock. Universellement adoré par la critique, l’album a établi Phair comme un auteur-compositeur confiant capable de créer des chansons pop individualistes avec une candeur lyrique et des détails narratifs pointus.

Mais avant les couvertures de Rolling Stone et d’innombrables pièces de réflexion, Phair enregistrait sous le surnom de Girly-Sound, dans sa chambre de banlieue. Girly-Sound a jeté les bases, car bon nombre de ces démos de quatre titres ont abouti sur Exile In Guyville et d’autres albums plus tard. Alors que son premier album est toujours considéré comme gospel pour toute une génération de fans, Phair, née le 17 avril 1967, a continué à sortir cinq autres albums, conservant sa séquence subversive et refaisant la pop à sa propre image. Alors que bon nombre de ses raretés, des morceaux de bande originale et de la musique de deux EP entiers ne sont pas sur des services de streaming, bon nombre des meilleures chansons de Liz Phair sont disponibles et prêtes à être explorées.

Vous pensez que nous avons manqué l’une de vos meilleures chansons de Liz Phair? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons de Liz Phair sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 25 meilleures chansons de Liz Phair.

25: Tout vous donner

Comme suivi pour elle album éponyme 2003, Somebody’s Miracle a marqué un retour (partiel) à la forme. Liz était de retour à ses anciennes habitudes d’autodérision, mais sur le plan sonore, l’album a pris quelques détours, du côté country de «Got My Own Thing» au Pierres qui roulent– nettoyer «Pourquoi je mens». «Giving It All To You» est le point culminant du disque et voit Phair livrer un hymne de la taille d’un Foo Fighters.

24: Fièvre de la lumière rouge

Alors que la direction poppier de Phair divisait les fans, la plupart pouvaient admettre que son album éponyme présentait certaines de ses performances vocales les plus fortes. Avec des crochets imposants et des refrains encore plus grands, Phair se montre à la hauteur, alors même qu’elle interpelle les amants indécis.

23: Marche-feu

“Firewalker” se cache parmi les ballades pop-rock et les hymnes raffinés de son album éponyme. Avec sa longue et longue intro instrumentale de guitares déformées et de batterie qui fracasse, il se sent presque spécialement réservé à la fidèle base de fans de Phair – ce qui est logique, étant donné que la chanson était en gestation depuis 1999.

22: Bon côté

En 2019, Liz Phair a sorti un nouveau single, sa première nouvelle sortie en près d’une décennie depuis Funstyle de 2010. “Il y a tellement de façons de f__k up a life / I try to be original”, chante-t-elle avec son esprit effacé habituel. Retrouvailles avec le producteur Brad Wood, qui était à l’origine de sa série de classiques – Exile In Guyville, Whip-Smart, et Whitechocolatespaceegg – «Good Side» a offert un aperçu alléchant du septième album tant attendu de Phair.

21: Baguettes

Reprenant là où Exile In Guyville s’est arrêté, Whip-Smart est tout aussi effronté, bien qu’un peu plus poli. Mais vous ne sauriez pas cela de l’ouverture de l’album, une rencontre cynique-mignonne qui est juste Phair et un piano plinking, dans lequel elle se souvient d’une aventure d’un soir sur l’air de «Chopsticks». La piste se déploie alors dans un nœud déformé de rétroaction à mesure que la mémoire devient de plus en plus floue.

20: Oncle Alvarez

Sur Exile In Guyville et Whip-Smart, Phair a vidé ses coffres d’anciens amants et de bagages émotionnels. Passant à l’âge adulte sur Whitechocolatespaceegg, elle a également essayé de se sortir du récit et a essayé quelques personnages, créant des vignettes vives comme «Oncle Alvarez».

19: Jalousie

Parfois, l’imagination vive de Phair et son sens aigu du détail peuvent faire dérailler sa relation lorsqu’elle voit des éclairs de «hanches et de cuisses» dans un tiroir de vieilles photos. «Je ne peux pas croire que tu as eu une vie avant moi / je ne peux pas croire qu’ils t’ont laissé courir librement», bouillonne-t-elle, succombant au monstre aux yeux verts. Avec ses guitares grondantes et sa batterie propulsive, «Jealousy» trouva Phair diplômée de ses vieux jours de garage-rock.

18: Ce qui vous rend heureux

Quatre ans après Whip-Smart, Phair a embrassé la vie de famille et s’est dirigé dans une direction plus ensoleillée sur Whitechocolatespaceegg. Elle n’était peut-être plus coincée à Guyville, mais elle avait aussi des doutes, comme le révèle ce discours d’encouragement avec sa mère: “Je jure que celui-ci va durer / Et tous ces autres salauds n’étaient que de la pratique.” Alors que «What Makes You Happy» commence avec son ancien ton de conversation, il se transforme en un hymne pop complet, préparant le terrain pour l’album éponyme de Phair.

17: Monde parfait

Un autre joyau lo-fi de Whitechocolatespaceegg, “Perfect World” voit Phair s’efforcer d’être quelqu’un d’autre, quelqu’un de “cool, grand, vulnérable et succulent.” Comme une grande partie de l’album, tout cela semble très insulaire alors qu’elle gratte tranquillement, expliquant ce qu’un fantasme de «tout avoir» impliquerait.

16: Ne pas Holdyrbreath

Ce favori des fans est apparu pour la première fois sur les bandes de démonstration Girly-Sound de Phair, mais n’a pas vu de sortie appropriée jusqu’à ce qu’il apparaisse comme “Don’t Hold Your Breath (If I Ever Pay You Back)” sur une édition limitée de 2 CD de l’album 2010 de Phair, Funstyle, et plus tard dans le cadre du coffret Girly-Sound To Guyville. C’est lo-fi, obsédante et profonde – tout ce qui résume les meilleures chansons de Liz Phair.

15: Allez vers l’ouest

Les chansons de rupture ne manquent pas dans la musique populaire, mais peu d’entre elles détaillent les retombées qui suivent. Sur «Go West», Phair avance à contrecœur après avoir «fermé les yeux et mon compte bancaire». Il est musicalement sobre, mais emprunte les riffs de guitare grondants de Pixies avec beaucoup d’effet.

14: extraordinaire

Même au milieu de la production pop fournie par Matrix de son album éponyme, Phair conserve sa tendance féministe, demandant si elle peut encore être idolâtrée si elle est une «psychopathe moyenne de tous les jours» qui sort la poubelle sur des guitares fuzzed-out. Avec un autre chœur et des crochets géants, la confiance de Phair est contagieuse.

13: Des tonnes d’argent

Alors que «vendre» et «authenticité» étaient encore des termes qui pouvaient vous faire ou défaire dans le monde indépendant, Phair était déjà en avance sur la courbe avec son mantra «C’est agréable d’être aimé / Mais il vaut de loin mieux être payé.» “S__tloads Of Money” est né de ses jours Girly-Sound, puis est apparu plus tard sur Whitechocolatespaceegg, avec le même refrain mais de nouveaux couplets. Avec sa langue fermement dans sa joue, Phair ne fait aucun doute sur ses ambitions et appelle ses pairs pour ne pas être assez honnête pour faire la même confession.

12: Stratford-sur-Guy

Au moment où vous atteignez l’avant-dernier titre de Exile In Guyville, Phair a passé la majorité de l’album à viser la scène snob rock alt.rock qui s’est développée dans le quartier de Wicker Park à Chicago, tout en essayant simultanément de gagner sa place. Ce n’est que lorsqu’elle est à 30 000 pieds dans les airs que Phair se rend compte à quel point ses ambitions sont petites, même si sa «situation est de la taille d’un film».

11: Nashville

Ne vous laissez pas tromper par le titre; il n’y a pas de guitare twangy sur ce morceau de Whip-Smart, c’est Phair qui se transforme complètement en shoegaze dans une chanson d’amour mélancolique. Ce n’est pas la première vague d’amour, ni sa cruelle décomposition, mais l’intérim familier alors que Phair insiste sur le fait qu’elle ne «décorera pas mon amour» encore et encore jusqu’à ce que la chanson disparaisse.

10: les filles! Filles! Filles!

Phair passe la majorité de Exile In Guyville à fustiger la politique sexuelle d’une génération, mais à mi-chemin de l’album, elle change de position, empruntant la voie «si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les» et admettant travailler le système quand elle doit: «Parce que je profite pleinement de chaque homme que je rencontre», chante-t-elle, ajoutant: «Je m’éloigne presque tous les jours / Avec ce que les filles appellent, les filles appellent / Ce que les filles appellent, les filles appellent le meurtre, »Elle chante sur le grincement maniaque de sa guitare.

9: Reine de mai

Autre coupure méconnue de Whip-Smart, «May Queen» voit Phair montrer sa gamme mélodique alors qu’elle gravit les échelons du solfège. Une grande partie de Phair DIY Les antécédents ont influencé son jeu de guitare et sa voix, mais cela l’a également aidée à développer son propre style de phrasé idiosyncratique, comme l’a entendu le baiser de clôture de Whip-Smart.

8: Pourquoi je ne peux pas?

Quelle que soit votre position sur la division discographique de Liz Phair, “Why Can’t I?” est un indéniable ver d’oreille qui a présenté le formidable auteur-compositeur-interprète à une toute nouvelle génération de fans. Le premier single de son album éponyme de 2003, “Why Can’t I?” capture parfaitement la première poussée d’amour, soutenue par une réverbération de guitare éthérée. La ballade pop-rock reste son single le plus titré à ce jour et a prouvé que Phair pouvait également jouer au jeu pop.

7: fleur

Chaque fois que Exile In Guyville est réduit à la sténographie, «Flower», et sa fameuse déclaration de «pipe queen», est ce qui est le plus souvent invoqué. Si l’album était, en fait, une réplique aux Rolling Stones ‘ Exil sur la rue Main, Phair a prouvé qu’elle pouvait être aussi lascive que Jagger and co. Même dans la scène indie rock des années 90, les désirs sexuels étaient principalement des expressions métaphoriques, alors quand Phair chantait «Je vais te baiser toi et tes serviteurs aussi», c’était comme une attaque audio contre la culture pop.

6: Supernova

Phair a apporté sa marque de candeur sexuelle aux charts lorsqu’elle a eu son premier aperçu du succès grand public avec «Supernova», de son deuxième album, Whip-Smart. Le single anthémique indie-rock a dominé la radio alt.rock et a signalé sa nouvelle direction pop-rock accrocheuse. Dans toutes les chansons de Liz Phair, elle ne serait jamais à court de descripteurs hilarants pour les «talents» de ses amants.

5: mariée en polyester

Alors même que son son évoluait, Liz Phair a conservé la même qualité de conversation dans sa voix et son lyrisme qui fait de «Polyester Bride» l’une des vedettes de Whitechocolatespaceegg. Exilée à l’âge adulte, elle se confronte à son jeune moi et lui demande si elle a fait les bons choix.

4: 6’1 ”

Phair est peut-être de petite taille, mais pas de bravade, alors qu’elle regarde sa cible sur l’ouverture caustique d’Exile In Guyville. L’un des moments les plus bruyants de son premier album, ses guitares déformées ne sont surpassées que par son dégoût. Alors que ce personnage courageux s’effondre au cours de l’enregistrement, «6’1» »ne perd jamais son punch.

3: Jamais dit

La dame proteste trop, car une multitude de Lizzes nient leur rôle dans un anneau de potins. Bien que sobre dans son lyrisme, “Never Said” sonne sur mesure pour la radio universitaire, avec son angoisse grunge guitares et harmonies multipistes. En tant que seul single radio de Exile In Guyville, “Never Said” a servi d’introduction de Phair au monde.

2: F__k et courir

Personne n’a jamais accusé Liz Phair de ne pas exprimer ses besoins. Sur l’hymne émoussé «F__k And Run», elle déplore la disparition de «tout ce vieux s__t / Like lettres et sodas stupides» de la cour, alors qu’elle laisse échapper sa façade de «fille cool». Si vous avez entendu un choeur d’adolescentes chanter des jurons à pleins poumons en 1993 comme si elles chantaient un hymne de Air Supply, vous savez qui blâmer.

1: Chanson de divorce

Une autre démo de Girly-Sound qui a fait partie de son premier album, «Divorce Song» a le même son vif qui est génial chansons de road-trip posséder, mais avec des résultats tragiques. Comme peut en témoigner quiconque a enduré des querelles romantiques dans la voiture, les insultes les plus désinvoltes peuvent parfois être les plus coupantes. Quand elle chante: «Mais quand vous avez dit que je ne valais pas la peine d’en parler / que je devais vous croire sur parole», c’est comme un coup de poing dans les tripes.