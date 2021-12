2,5 tonnes de haschich saisies lors d’une persécution en haute mer à Huelva

12/05/2021 à 12:12 CET

La Garde civile, avec le soutien de la Garde nationale républicaine (GNR) portugais, a arrêté six personnes et est intervenu autour 2,5 tonnes de haschisch dans une chasse à l’autel mar d’un bateau au large d’Ayamonte (Huelva). Le dispositif a été mis en œuvre lorsque des agents du Service Maritime de la Garde Civile ont observé et suivi une embarcation occupée par deux personnes dans une zone comprise entre Ayamonte et Isla Cristina, voyant qu’ils s’approchaient d’un bateau semi-rigide d’environ 12 mètres de long et équipé de trois moteurs.

Étant donné la possibilité d’être un transbordement de drogue en haute mer, les agents ont décidé de s’adresser directement aux suspects, a informé la Garde civile dans un communiqué. Les détenus, après avoir détecté la présence policière, sont montés à bord du semi-rigide et ils ont fui, ignorant les signaux des agents, avec des manœuvres d’évasion constantes et en jetant des balles de haschich et des sacs de carburant dans la mer. Après une longue course poursuite, les agents ont réussi à monter à bord du bateau et ont arrêté ses six occupants, qui ont été transférés à terre pour être traduits en justice.