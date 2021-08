“2:50 Remix”, la nouvelle chanson dont la collaboration a surpris le monde.

Elle a réussi en tant qu’actrice, elle a baigné dans le monde de la musique depuis des années et maintenant, Tini Stoessel semble vivre son meilleur moment professionnel. L’ancienne fille de Disney vient de publier des chansons avec Lola Indigo, María Becerra et Alejandro Sanz, mais maintenant elle est de retour avec le remix de “2:50” avec Duki et MYA. Et c’est que lorsqu’une chanson qui a déjà été adoptée par le public acquiert une nouvelle dimension avec la contribution d’autres musiciens, le résultat ne peut être que positif. Et lorsque cette contribution est produite de manière organique parmi ses créateurs, cela fait toute la différence.

MYA, formé par Agustín Bernasconi et Maxi Espíndola, sont les interprètes originaux d’une chanson qui a fait le tour du monde en quelques heures. Après son lancement, le clip vidéo s’est placé parmi les premières tendances sur YouTube et dépasse déjà le million de vues sur la plateforme. La chanson originale est sortie il y a à peine huit mois, mais il a fallu le temps que son rythme franchisse les frontières et que des artistes de la stature de Duki et Tini rejoignent un remix qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Pour Maxi et Agus, « 2:50 » a toujours été bien plus qu’un simple : avec plus de 50 millions de reproductions audio et vidéo au total, il est devenu l’un des succès les plus importants de cette étape de leur carrière. La version originale a réussi à atteindre le numéro 1 des charts radio de son pays, est entrée dans le Top 50 de Spotify et a atteint le Gold Award en Argentine grâce au nombre de flux audio, sa vidéo était une tendance et le # 250challenge avait une forte présence sur les réseaux sociaux.

Comme on dit : « Cette chanson renaît qui a marqué un avant et un après dans le voyage de MYA. Mais cette fois avec deux amis et grands artistes : TINI et DUKI ! Dans une nuit d’amis et de guitare, nous avons commencé à la chanter et Duki sans réfléchir s’est joint à un freestyle unique, donnant vie à l’idée de faire cette version 2.0. Ensuite, nous avons pensé à quoi ressemblerait une voix féminine et sans hésiter nous l’avons envoyée à Tini, avec qui nous avions déjà échangé des idées pour faire quelque chose ensemble. Au bout de quelques jours, elle nous a envoyé ce qu’elle avait écrit et… on a adoré ! », ont avoué les interprètes.

Et toi? Avez-vous déjà entendu 2:50 Remix?