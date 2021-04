2,52 milliards de dollars en options baissières Bitcoin signalent que les traders professionnels couvrent leurs paris

Bitcoin (BTC) tente de briser la résistance de 60000 $ depuis 23 jours. En général, les investisseurs ne semblent pas trop inquiets à ce sujet car ils considèrent qu’il s’agit d’une période de consolidation saine, et même une analyse récente de JPMorgan Chase estime que le prix du BTC atteindra 130000 $.

Même si la plupart des investisseurs s’attendent à ce que le prix du Bitcoin dépasse 100000 dollars, les données sur les dérivés montrent des options ultra-baissières d’une valeur de 2,52 milliards de dollars entre 40000 et 50000 dollars?

Pour le moment, il existe plusieurs signaux indiquant que le marché de la cryptographie surchauffe. Il y a une prime de prix BTC de 11% sur les marchés sud-coréens, et cette semaine, Cointelegraph a rapporté qu’il existe 100 crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars.

À titre de comparaison, il y a à peine deux mois, ce chiffre s’élevait à 51. La capitalisation boursière combinée des altcoins a bondi à 800 milliards de dollars contre 450 milliards de dollars en 60 jours. Ainsi, l’achat d’options de vente protectrices est logique, en particulier pendant ces périodes de volatilité relativement faible.

Volatilité historique de Bitcoin sur 30 jours. Source: TradingView

Même si une volatilité historique moyenne de 60% n’est pas modérée, il s’agit de la plus basse de la métrique depuis quatre mois. Pour comprendre à quel point ce chiffre est réellement élevé, on peut regarder la volatilité historique de l’ETF de logiciels technologiques étendus iShares (IGV), qui s’élève actuellement à 42%, son plus haut depuis onze mois.

La forte volatilité de Bitcoin fait que les options se négocient à des primes très élevées, ce qui rend l’achat d’une protection contre les baisses assez coûteux. Par exemple, une option de vente de 44 000 $ pour le 30 avril se négocie actuellement à 0,007 BTC, ce qui équivaut à 411 $ au prix actuel de 58 800 $.

Les options Bitcoin regroupent l’intérêt ouvert. Source: Bybt

Le total des intérêts ouverts entre 40 000 $ et 52 000 $ d’options de vente totalise 42 800 contrats BTC. Cela équivaut à 2,52 milliards de dollars au prix actuel de 58 800 dollars. Bien qu’il y ait plusieurs dates d’expiration, pour mettre les choses en perspective, ces 42 800 options de vente pour l’échéance du 28 mai coûteraient 56,4 millions de dollars aujourd’hui.

Le ratio put-to-call est équilibré entre 50000 USD et 66000 USD

Les données montrent que certains joueurs fortunés parient sur des options BTC ultra-baissières, mais principalement comme protection contre les risques de baisse compte tenu de l’état du marché de la « surchauffe ». Les traders devraient également prendre en compte les options d’achat haussières entre les grèves de 80 000 $ et 100 000 $.

Les options d’achat ultra-haussières totalisent 24 500 contrats BTC, soit 1,44 milliard de dollars en intérêts ouverts. S’ils avaient été achetés pour l’expiration du 28 mai, ils coûteraient 30,4 millions de dollars aujourd’hui.

Bien que regarder les extrêmes puisse brosser un tableau baissier, les traders doivent se rappeler que les options d’achat et de vente entre 50 000 $ et 66 000 $ sont équilibrées. Par conséquent, pour le moment, il n’y a guère d’incitation à faire monter le prix dans un sens ou dans l’autre en ce qui concerne les marchés d’options.

Acheter des options d’achat protectrices pour une baisse inattendue ou des options d’achat ultra-haussières n’implique pas nécessairement que les investisseurs parient que ces fluctuations de prix sauvages se produiront. La couverture d’un portefeuille permet à un trader d’augmenter davantage ses positions avec moins de risque lié à une volatilité élevée.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.