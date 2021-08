25e journée de la Ligue japonaise J1 : avant le duel Gamba Osaka

20/08/2021 à 12h01 CEST

Le Crevette Osaka joue ce samedi à 12h00 son vingt-cinquième match de la J1 Ligue japonaise contre le FC Tokyo dans le Stade commémoratif Expo ’70.

Le Crevette Osaka Il arrive avec optimisme pour le match de la vingt-cinquième journée après avoir remporté la victoire loin de son terrain dans le Stade IAI Nihondaira par 0-1 contre Shimizu S-Pulse, avec un objectif de Hiroto yamami. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 24 matchs disputés jusqu’à présent en J1 Japanese League, avec 18 buts pour et 23 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Tokyo a subi une défaite contre Consadole Sapporo lors du dernier match (3-2), de sorte qu’une victoire contre le Crevette Osaka cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. Avant ce match, le FC Tokyo ils avaient remporté 10 des 24 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison, avec un bilan de 33 buts marqués contre 34 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Crevette Osaka a gagné trois fois, a été battu six fois et a fait match nul deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Stade commémoratif Expo ’70 ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le FC Tokyo ils ont perdu cinq fois et ont fait match nul quatre fois en 13 matchs disputés, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Crevette Osaka et les résultats sont deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Crevette Osaka. La dernière fois qu’ils ont affronté le Crevette Osaka et le FC Tokyo dans la compétition était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de FC Tokyo.

En analysant sa position dans le classement de la Ligue japonaise J1, on constate que le FC Tokyo ils devancent l’équipe locale avec une avance de six points. L’équipe de Masanobu Matsunami il se classe à la douzième place avec 29 points à son tableau de bord. Pour sa part, FC Tokyo compte 35 points et occupe la neuvième position du classement.