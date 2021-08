25e journée de Major League Soccer : aperçu du match au Houston Dynamo

14/08/2021 à 02h31 CEST

Le Dynamo de Houston joue ce dimanche à 14h30 son vingt-cinquième match de Major League Soccer contre le Rapides du Colorado dans le Stade de la boussole BBVA.

Le Dynamo de Houston attend avec impatience de récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-cinquième journée après avoir subi une défaite contre lui Minnesota United dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des 18 matchs disputés à ce jour, avec 19 buts pour et 25 contre.

Du côté des visiteurs, le Rapides du Colorado a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Ville sportive de Kansas lors de son dernier rendez-vous, de sorte qu’il arrive au rendez-vous avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés pour compte. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté huit et accumule un chiffre de 16 buts encaissés contre 22 en faveur.

En tant que local, le Dynamo de Houston il a gagné trois fois et fait match nul quatre fois en sept matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent à domicile. Aux sorties, le Rapides du Colorado Il affiche un bilan de trois victoires, trois défaites et un nul en sept matchs joués, c’est donc un adversaire assez solide à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Dynamo de Houston et le bilan est de huit victoires, quatre défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. De plus, les visiteurs accumulent deux matchs de suite sans perdre sur le terrain de Dynamo de Houston. Le dernier match auquel ils ont joué Dynamo de Houston et le Rapides du Colorado dans cette compétition, c’était en mai 2021 et s’est terminé sur un score de 3-1 en faveur de Rapides du Colorado.

Actuellement, entre Dynamo de Houston et le Rapides du Colorado il y a une différence de 10 points dans le classement. Le Dynamo de Houston Il arrive au rendez-vous en onzième position avec 18 points au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est quatrième avec 28 points.