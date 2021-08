25e journée de Major League Soccer : aperçu du match de Chicago Fire

14/08/2021 à 02:01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à le feu de Chicago et à L’équipage de Colomb dans le Stade SeatGeek.

Le le feu de Chicago affronte avec optimisme la rencontre de la vingt-cinquième journée après s’être imposé dans son domaine par le score de 2-1 à Les Red Bulls de New York dans le Stade SeatGeek, avec un peu de Stojanovi & cacute;. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 18 matches disputés à ce jour et ont réussi à marquer 20 buts pour et 29 contre.

Pour sa part, L’équipage de Colomb il a été battu 2-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Atlanta United, de sorte qu’un triomphe sur le le feu de Chicago cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les 18 matches que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté six et ajoute un chiffre de 23 buts encaissés à 21 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le le feu de Chicago Il a gagné quatre fois, a été battu quatre fois et a fait match nul quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le L’équipage de Colomb Il a gagné deux fois et a perdu quatre fois en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui sera mesuré contre lui. le feu de Chicago.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la le feu de Chicago et le bilan est de six défaites et 13 nuls pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de sept matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le L’équipage de Colomb. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en juin 2021 et s’est terminée sur un score de 2-0 en faveur de la L’équipage de Colomb.

Actuellement, le L’équipage de Colomb il est en tête du classement avec sept points d’écart par rapport à son rival. Le le feu de Chicago Il arrive à la rencontre avec 17 points à son casier et occupant la onzième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 24 points et occupent la septième position du tournoi.