25e journée de Major League Soccer : avant-match de San Jose Earthquakes

in

13/08/2021 à 04:30 CEST

Samedi prochain à 04h30 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Tremblements de terre de San José et à Whitecaps de Vancouver dans le Stade Avaya.

Le Tremblements de terre de San José affronte avec des esprits renforcés la rencontre de la vingt-cinquième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté la victoire dans son stade de la Stade Avaya par 2-1 contre Los Angeles FC, avec tant de Nathan Pélaé Oui Chofis lopez. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 18 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont réussi à marquer 21 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Whitecaps de Vancouver a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le LA Galaxie lors de son dernier match, il vient donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. À ce jour, sur les 17 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois avec un bilan de 19 buts pour et 28 contre.

En tant que local, le Tremblements de terre de San José Il a un bilan de trois victoires, quatre défaites et un nul en huit matchs joués à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. A la maison, le Whitecaps de Vancouver Ils ont été battus quatre fois et ont fait match nul cinq fois en neuf matchs disputés, ce qui signifie qu’ils devront mettre beaucoup d’efforts dans leur visite au stade de la Tremblements de terre de San José si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Avaya, en fait, les chiffres montrent une défaite et sept nuls en faveur de la Tremblements de terre de San José. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre les Whitecaps de Vancouver. Le dernier match auquel ils ont joué Tremblements de terre de San José et le Whitecaps de Vancouver Cette compétition a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminée sur un résultat 2-1 en faveur de la Whitecaps de Vancouver.

A ce moment, le Tremblements de terre de San José il est en tête du classement avec cinq points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Matias Almeyda Il arrive au match en dixième position et avec 21 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Whitecaps de Vancouver, est en treizième position avec 16 points.