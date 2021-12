26 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Bienvenue au tour d’horizon technique du matin sur ComputerHoy.com. Les meilleures nouvelles des dernières 24 heures, liées dans les titres et organisées par catégories.

Nous avons voyagé à Hawaï pour assister en direct Présentation du processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, son SoC le plus puissant que les mobiles emporteront en 2022. Nous vous disons tout de première main.

Vous n’avez pas pu acheter de cartes graphiques des séries RTX 2000 et 3000 depuis un an et demi, mais NVIDIA prépare déjà le lancement de la série 4000…

Surprenant l’email qu’Elon Musk a envoyé à tous ses employés le week-end dernier : le moteur Raptor de votre fusée Starship est « un désastre », et SpaceX est « risque de faillite« .

Actualités technologiques

Qualcomm revient au sommet, voici comment fonctionne le Snapdragon 8 gen 1. Lire les nouvelles

Twitter modifie ses politiques de confidentialité et pourra désormais supprimer les photos qu’il considère ne pas répondre à ses normes. Lire les nouvelles

Scanner QR, visionneuse PDF et plus encore : ils découvrent sur Google Play plusieurs applications infectées par un cheval de Troie bancaire. Lire les nouvelles

L’étape surprenante que Bizum franchira pour la première fois en 2021. Lire l’actualité

Quatre crypto-monnaies à surveiller de près en 2022 selon les experts. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Huawei préparerait un téléphone pliable qui rivaliserait avec le Samsung Galaxy Z Flip. Lire les nouvelles

Tout sur le Snapdragon 8 Gen 1, le cœur des téléphones TOP de 2022. Lire les nouvelles

Un analyste prestigieux révèle la date à laquelle Apple rendra l’iPhone obsolète. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Microsoft ne veut pas que vous reculiez avec Windows 11 : voici comment cela vous empêche de revenir à Windows 10. Lire l’actualité

Un moniteur de rapport 3: 2 avec lequel travailler ? C’est le Huawei Mateview 28″. Lire notre analyse et avis

La Nvidia RTX 4000 serait déjà une réalité : date de sortie et taille de puce. Lire les nouvelles

Mode de vie

Huawei préparerait une montre connectée avec laquelle vous pourrez mesurer votre tension artérielle. Lire les nouvelles

Si vous êtes étudiant, Amazon vous offre 5 euros : vous pouvez donc vous les procurer. Lire les nouvelles

10 utilisations surprenantes du sèche-cheveux en cuisine Lire les nouvelles

Ce sont les marques d’appareils les plus fiables et les plus durables selon l’OCU. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

YouTube est mis à jour sur Android TV, améliorant enfin l’interface de lecture d’une liste de vidéos. Lire les nouvelles

Cette extension vous permet de récupérer le compteur « Je n’aime pas » perdu dans les vidéos YouTube. Lire les nouvelles

Netflix veut que vous sécurisez votre compte et pour cela il vous demande votre numéro de téléphone. Lire les nouvelles

L’attente est terminée : Rocket League Sideswipe débarque sur iOS et Android. Lire les nouvelles

Moteur

Ford développe un câble pour recharger les voitures électriques en 5 minutes. Lire les nouvelles

Android Auto commence à implémenter la prise en charge de la double SIM. Lire les nouvelles

Science

Elon Musk envoie un e-mail désespéré aux employés et prévient que SpaceX est « en danger de faillite ». Lire les nouvelles

Des nanopuces qui reprogramment nos cellules : c’est l’avenir technologique de la médecine. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Une étude révèle qu’un certain type de chariot d’épicerie vous fait dépenser plus. Lire les nouvelles

Cet appareil transforme vos photos en parfums. Lire les nouvelles

Après avoir regardé cette vidéo, vous perdrez l’envie de manger l’un des hamburgers les plus populaires de McDonald’s. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!