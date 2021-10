26 développeurs NFT envoient une lettre très triste à Valve au sujet de l’interdiction de Steam

Capture d’écran : Développement arrêté

Plus tôt ce mois-ci, Valve a interdit toutes les ventes de crypto-monnaie et de NFT sur Steam, ce qui a non seulement établi des règles régissant les futures ventes (ou leur absence) de titres sur sa plate-forme, mais a également démarré quelques jeux déjà lancés et qui étaient basé sur la technologie.

En réponse, un groupe de 26 développeurs, ainsi que trois autres groupes – le groupe de défense (haha) Fight for the Future, Enjin (une plate-forme NFT) et The Blockchain Game Alliance (voir l’image ci-dessus) – ont écrit une lettre ouverte se plaignant de Valve décision.

Ça lit:

À Valve Corporation :

Fight for the Future, Enjin et The Blockchain Game Alliance, ainsi que 26 sociétés de jeux blockchain, appellent Valve à annuler son interdiction des technologies web3 sur la plate-forme Steam, telles que les jeux blockchain et les NFT.

Les jeux qui utilisent la technologie blockchain et les technologies basées sur les jetons Web3 comme les DAO et les NFT peuvent améliorer positivement l’expérience utilisateur des jeux et créer de nouvelles opportunités économiques pour les utilisateurs et les créateurs. Les jetons, en particulier, ouvrent de vastes possibilités aux utilisateurs d’interagir, de collaborer et de créer des mondes et des objets numériques tangibles qui étaient auparavant impossibles. Ces améliorations rendent les jeux plus décentralisés, démocratiques, interactifs et axés sur les joueurs. Ils offrent également une opportunité de rationaliser et de moderniser les droits de propriété intellectuelle d’une manière qui profiterait grandement à la fois aux créateurs indépendants et aux sociétés établies. Ces innovations apporteraient avec elles des améliorations à la distribution de musique, à l’édition de livres, aux objets de collection, etc.

Valve est reconnu pour sa volonté d’expérimenter et d’innover, non seulement avec ses jeux, mais avec la plate-forme Steam elle-même. Considéré comme des pionniers pour changer la façon dont les joueurs vendent et échangent des articles de jeux numériques il y a plus de dix ans, Valve comprend probablement l’impact qu’un support plus concret faciliterait. Dans l’esprit de cette vision pionnière, nous vous demandons de tenter votre chance avec cette technologie en pleine croissance : souvenez-vous de vos racines, laissez l’industrie se révéler un contributeur positif à l’ensemble de l’écosystème du jeu et renversez votre décision d’interdire une catégorie entière de logiciel de la plate-forme Steam.

« Les jeux de blockchain sont les pionniers d’un certain nombre de nouveaux concepts qui dynamiseront l’industrie du jeu pour les joueurs et les éditeurs. Couper ce secteur en plein essor à un stade de développement aussi crucial, c’est ignorer les progrès remarquables que nous avons réalisés cette année, tout en créant un accès inéquitable au marché pour les opérateurs historiques. Nous souhaitons inviter un dialogue ouvert avec les gens de Valve, ainsi qu’avec l’industrie du jeu grand public au sens large, afin de mieux comprendre leurs points de vue sur les défis à venir et de déterminer comment nous pouvons collaborer plus efficacement à l’avenir. – Sébastien Borget, président, Blockchain Game Alliance

«La décentralisation avec la crypto-monnaie est souvent mal comprise et considérée comme une menace pour le statu quo. Dans le cas des joueurs possédant des actifs de jeu NFT, les plateformes fermées le considèrent comme une concurrence. Le récit de ces jardins clos concernant les technologies de blockchain est similaire : soit il n’est pas conforme à leur modèle de base, soit la technologie est simplement qualifiée de risque plus important. L’avenir du jeu réside dans les actifs décentralisés détenus par les joueurs, où les joueurs sont appréciés pour leur temps et leurs efforts consacrés au jeu. Qu’il s’agisse d’un NFT ou d’une autre classe d’actifs, le changement est en train de se produire. – Chris LoVerme, PDG de SpacePirate Games

Les jeux Valve, Web3 sont une catégorie de jeux en évolution rapide et passionnante qui a sa place dans l’écosystème Steam. Veuillez envisager de changer votre position sur cette question et d’autoriser les jetons et, plus largement, l’utilisation de la technologie blockchain sur la plate-forme Steam. N’interdisez pas les jeux basés sur la blockchain sur Steam.